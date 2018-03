Zu den Debatten sind Professoren, Aktivisten und Schüler eingeladen.

Monheim. Bei den Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) steht Philosophie hoch im Kurs. „Etwa 50 Prozent des EF-Jahrgangs wählen dieses Fach“, sagt Daniel Schalow, der wie sein Kollege Tim Natzke Philosophie unterrichtet. Bereits im vergangenen Jahr entstand die Idee, in einer Veranstaltungsreihe das Thema Philosophie in die Stadt hineinzutragen. Ein Erfolg. So haben sich das Ulla-Hahn-Haus, die Volkshochschule, das OHG, die Stadtbibliothek und Buchhandlung Rossmann wieder zusammengetan, um eine Fortsetzung zu starten.

Angesichts der aktuellen politischen Lage in Deutschland – mit monatelanger Koalitionsbildung und Erosion der Volksparteien –, aber auch wegen des zunehmenden Interesses der Schüler, kam Schalow auf die Idee, das Thema Demokratie in Angriff zu nehmen. Am Jahresende wollen die Organisatoren auf fünf Abende zurückblicken, an denen Referenten mit unterschiedlichen Hintergründen die vielfältigen Aspekte der Demokratie beleuchtet haben.

Frauenrechtlerin Seyran Ates referiert über einen liberalen Islam

Den Auftakt machten die Schüler des OHG-Philosophie-Leistungskurses am 1. März. Sie führten – angeregt durch das Unterrichtsthema Staatsphilosophie – ein Theaterstück auf. Zum zweiten Termin am 29. Mai kommt die Düsseldorfer Philosophie-Professorin Simone Dietz in die Bücherstube Rossbach an der Alten Schulstraße. Vor dem Hintergrund ihrer politischen Aktivitäten in der Hamburger Bürgerschaft thematisiert sie die Wahrhaftigkeit und die Rolle der Lüge in demokratischen Strukturen.

Mit Seyran Ates konnte für den 20. September im großen Saal der VHS eine Frauenrechtlerin, Anwältin und Autorin mit türkischen und kurdischen Wurzeln gewonnen werden. Als Mitbegründerin der Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee steht sie für einen liberalen Islam. Der vierte Abend steht unter dem Motto „Brauchen wir mehr direkte Demokratie?“. Hierzu wird Alexander Trennheuser vom Verein „Mehr Demokratie“ am 6. November in der städtischen Bibliothek einen Vortrag halten.

Die Abschlussveranstaltung findet im Dezember im Ulla-Hahn-Haus zum Thema Sozialen Medien und Demokratie statt. Ein Referent steht noch nicht fest.