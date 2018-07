Das Alpenland steht im zweiten Halbjahr Pate für Veranstaltungen.

Langenfeld. Österreich schmeckt nach Nockerl, hat viele populäre Musiker wie Peter Alexander oder Falco und noch mehr berühmte Komponisten hervorgebracht. Dazu gibt es Schräges wie die Chansons von Georg Kreisler. Und natürlich jede Menge Kunst, Theater und eine besondere Landschaft. Alle diese Aspekte stecken im Programm zur zweiten Hälfte des Österreich-Jahres, das Bürgermeister Frank Schneider gemeinsam mit den vielen Beteiligten vorgestellt hat.

„Die Veranstaltungen des ersten Halbjahres waren schon gut besucht“, zieht Schneider Bilanz und wirbt für die Schlemmermeile, die am Wochenende, 25. und 26. August, mit Semmelknödeln, Tafelspitz, Salzburger Nockerl, Kärtner Kasnudeln, Apfelstrudel und natürlich guten österreichischen Weinen lockt.

Musikschule inszeniert Werke großer Komponisten

15 Gastronome werden das Angebot in der Shopping-Mitte bestreiten. Ein Trachten-Quintett bringt das Flair der Alpenrepublik in die Posthornstadt. Am Samstagabend lädt der Schauplatz ab 22 Uhr in die Stadthalle zur Zauberhüttenparty ein. Der Eintritt ist frei.

Gestatten: Kaiser Franz II, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart. Ohne charmante Prominenz kein Österreich-Jahr. Die Musikschule lädt ab Freitag, 5. Oktober, zum Geburtstagsempfang der Stadt ein. „Küss die Hand und habe die Ehre - Österreich gratuliert zum 70. Stadtgeburtstag“ heißt das Programm. Die künstlerische Leitung liegt bei Ingrid Bembennek.

Einen schrägen Blick mit viel schwarzem Humor (“Tauben vergiften“) wirft der Liederabend in der Stadtbücherei auf das Mottoland. „Chansons von Georg Kreisler und andere österreichische „Schmankerl“ stehen am 9. Oktober ab 19.30 Uhr auf dem Programm. Passend zum Kreislerabend präsentiert der Schauplatz ein Programm mit Lisa Eckhart: „Als ob sie Besseres zu tun hätten...“ Die Kabarettistin, die vom Poetry-Slam kommt, soll genauso viel bösen Humor haben wie Kreisler, kündigt Katja Früh vom Schauplatz an. Eckhart ist am 2. November im Schaustall am Winkelsweg zu hören und zu sehen.

Neben Musikschule und Bücherei beteiligen sich auch Gemeinden und Volkshochschule am Programm. Das Puppentheater Kullertopf von der katholischen Gemeinde St. Joseph präsentiert am 3. November das Puppentheaterstück „Kasper und der geheimnisvolle Bergkristall“.

Die VHS hat in Kooperation mit der Düsseldorfer Oper Termine reserviert, unter anderem einen Besuch der Zauberflöte am 20. September. Eigens zum Österreich-Jahr setzt Elisabeth Schafheutle das Kinderbuch „Der Wauga“ von Christine Nöstlinger in Szene. Es wird unter dem Titel: „Mein Freund Wondruschka“ in der Stadthalle aufgeführt. Termine ab 5. Dezember.