Langenfeld. Eine Brandserie, die seit April die Bürger in Langenfeld verunsichert hat, ist höchstwahrscheinlich beendet. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Die Brände hatten sich vorwiegend im Ortsteil Richrath ereignet, betroffen waren vor allem Wohnmobile und Wohnwagen (in einem Fall auch in Hilden), aber auch PKW, LKW, Mülltonnen und Gartenhäuser, wie Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Kreispolizei Mettmann am Dienstag mitteilten. Personen waren nicht verletzt worden, aber es entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Dank intensiver Ermittlungen und verstärkter Polizei-Präsenz ergab sich der dringende Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Mann aus Langenfeld, dem mindestens zehn der Brandlegungen zu Last gelegt werden können. Es erging Haftbefehl gegen den Beschuldigten, bereits am Freitag wurde der festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Die Brandstiftung an der Stadiontribüne allerdings könne dem Tatverdächtigen nicht angelastet werden.

