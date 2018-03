Stephanie Feyerabend hat ein Buch mit wertvollen Tipps geschrieben.

Langenfeld. Stephanie Feyerabend weiß, was es heißt, als selbstständige Unternehmerin kurz vor der Verzweiflung zu stehen. Die Erfahrungen, die eine Unternehmerin während ihrer Laufbahn machen kann, sind nicht nur positiv. Doch Feyerabend hat sich nie unterkriegen lassen. Im Gegenteil – sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Damit nicht genug, sie hatte die Idee, noch weitere Unternehmerinnen zu Wort kommen zu lassen, um ein Buch zusammenzustellen, das Mut machen will. „Es war als kleine Sache gedacht“, erinnert sie sich, „acht bis zehn Unternehmerinnen, 24 Seiten und eine Auflage von erst einmal 500 Exemplaren.“ Doch es kam ganz anders.

Am Ende ist ein 200 Seiten starkes Buch daraus geworden, in dem 28 Unternehmerinnen die Geschichten ihrer Höhen und Tiefen erzählen. „Jede hat ein Fazit verfasst, was sie aus ihren Erfahrungen gelernt hat.“ Das Buch, das unter dem Titel „Alles geben – nur nicht auf!“ erschienen ist, hat eine Auflage von 2000 Stück. Dieses Buch, das Stephanie Feyerabend „unbedingt wollte“, hatte eine gewichtige Folge.

Um es so publizieren zu können, hat sie kurzerhand einen eigenen Verlag gegründet. Der Stephanie Feyerabend Verlag realisiert ganz individuelle Bücher zu den ganz persönlichen Geschichten seiner Kunden. Jedes Leben ist einzigartig. Und so soll auch das Buch dazu sein. „Weg von der Norm“, meint die Verlegerin lächelnd. Den Verlag gründete sie 2015 – ein Jahr, das für die engagierte Unternehmerin ein Wendepunkt war. Denn damals übernahm sie auch ein Unternehmen, das sich um die öffentlichkeitswirksamen Belange der Bestatter kümmert.

Zuerst führte sie der 76-jährige Firmengründer bei den rund 250 Kunden ein. „Das war spannend“, erzählt Feyerabend. Denn bis dahin hatte sie sich mit dem Thema „Tod“ noch nicht auseinandergesetzt. Nun entwickelt sie Materialien, die auf die Bedürfnisse der Bestatter abgestimmt sind, wie Kondolenztaschen. Auch der Internetauftritt der Unternehmen liegt ihr am Herzen. Ebenfalls seit 2015 hat die Agentur von Stephanie Feyerabend eigene Geschäftsräume an der Kaiserstraße. Zuvor hatte sie ihr Unternehmen zur Untermiete oder von Zuhause aus betrieben. Denn selbstständig hat sich Stephanie Feyerabend bereits vor 15 Jahren mit ihrer Agentur gemacht, die Druck- und Werbemittel herstellt. „Für Ärzte, Kosmetiker, aber auch für industrielle Betriebe“, sagt Feyerabend.

Für Diana Skrotzki, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, ist Feyerabend ein gelungenes Beispiel für eine Frau, die sich auch in Männerdomänen durchsetzt. „Darin unterstützt sie auch andere Frauen in Langenfeld“, sagt Skrotzki und hebt das Frauennetzwerk „fachwerk“ hervor. Dort finden Frauen Hilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit.