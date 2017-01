Müllabfuhr sammelt Weihnachtsbäume ein

Die Termine für Langenfeld und Monheim in der Übersicht.

Langenfeld/Monheim. Die Weihnachtsfeiertage und Silvester sind vorbei, in vielen Wohnzimmern stehen aber immer noch die geschmückten Tannen und Fichten. Seit dieser Woche sammeln die Müllabfuhren der Städte Langenfeld und Monheim die Weihnachtsbäume ein. Damit diese keine Gefahr für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer darstellen, sollten die Termine unmittelbar genutzt werden. Die exakten Abholtermine in ihrem jeweiligen Bezirk können Bürger im Langenfelder und Monheimer Abfallkalender finden, die per Post verteilt werden oder als PDF-Datei auf der jeweiligen Stadt-Homepage zu finden sind.

Bäume sollten am Abend vor dem Abholtag rausgestellt werden

Die Bäume sollten von Lametta und Dekoration befreit sein und frühestens am Abend vor dem Abholtag am Straßenrand abgestellt werden. Falls dies nicht möglich sein sollte, so besteht zudem die Möglichkeit, den Baum direkt am Wertstoffhof Monheim am Knipprather Busch 8-10 oder am Wertstoffhof Langenfeld an der Hansastraße 1 A gratis abzugeben.

Monheim und Langenfeld haben jeweils verschiedene Termine für die einzelnen Bezirke und Reviere organisiert. In Monheim holt die Müllabfuhr die Weihnachtsbäume vom 11. bis zum 13. Januar sowie am 16. und 17. Januar ab. Ín den Revieren 3 und 8 werden die Bäume am 11. Januar, in den Revieren 3 und 9 am 12. Januar, in den Revieren 5 und 10 am 13. Januar, in den Revieren 1 und 6 am 16. Januar und in den Revieren 2 und 7 am 17. Januar abgeholt.

In Langenfeld sind am heutigen Dienstag die Bezirke 2, 7, 12 und 17 an der Reihe, am 11. Januar folgen die Bezirke 3, 8, 13 und 18, am 12. Januar die Bezirke 4, 9, 14 und 19 sowie am 13. Januar die Bezirke 5, 10, 15 und 20. Weitere Auskunft zur Abholung und Entsorgung erhalten die Bürger bei der städtischen Abfallberatung: in Monheim unter der Telefonnummer 02173/951626 und in Langenfeld bei Dirk Heinrichs, Abfallberater der Stadt, unter der Telefonnummer 02173/7946701.

Anzeige