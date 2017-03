Langenfeld. Am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es an der Carl-Leverkus-Straße/ Helmholtzstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 18- jähriger Motorradfahrer war mit einem Krad Yamaha CBR in Richtung Schneiderstraße unterwegs und transportierte dabei einen 19-jährigen Beifahrer auf dem Soziussitz. Vor einer leichten Linkskurve beabsichtigte der Fahrer sein Krad abzubremsen. Aufgrund eines Fahrfehlers blockierte das Vorderrad des Motorrades, welches dadurch nicht mehr lenkbar war. Der 18-jährige und sein 19-jähriger Sozius stürzten mit dem Krad zu Boden, prallten gegen die Bordsteinkante und rutschten über den Gehweg gegen einen Zaun. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, in welchem sie schwer verletzt stationär verblieben.



Das schwer beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Unfallfahrzeuges ab und reinigte die Fahrbahn von den Trümmern.



Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000,- Euro.

