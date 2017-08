Zwei Spundwände sollen die Stadt vor Hochwasser schützen. Was ist genau geplant?

Monheim. Wenn Hochwasserexperten sich über Schutz und Gefahren unterhalten, dann schauen sie auch auf Karten. Zum Beispiel auf Hochwasser-Risikokarten. Davon gibt es auf der Internetseite der Bezirksregierung für Monheim drei. Sie beschreiben jeweils ein Szenario. Wo und wie tief würden Bereiche in der Stadt unter Wasser stehen, wenn der Rheinpegel stiege?

Szenario eins (HQ10) zeigt die Auswirkungen eines Hochwassers, wie es häufig und etwa alle zehn Jahre auftreten kann. Szenario zwei (HQ100) wie es seltener und statistisch gesehen nur etwa alle 100 Jahre vorkommt. Szenario drei (HQextrem) wie es im Extremfall auch kommen könnte.

Was die Karten gut zeigen

In allen drei Fällen strömt Wasser ins Stadtgebiet. Auf Höhe der Rheinuferstraße in Monheim gibt es eine Lücke im städtischen Hochwasserschutz. Das soll sich mit der geplanten Hochwasserschutzwand ändern. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Projekt.

Was ist konkret geplant?

Rainer Fester, in der Monheimer Stadtverwaltung für den Deichbau zuständig, erklärt: Geplant ist eine Spundwand mit zwei Deichtoren. Sie beginnt kurz hinter dem Parkplatz des Virginia und auf Leverkusener Stadtgebiet. Von dort aus verläuft die Schutzwand dann entlang der ehemaligen Landesstraße L 293 (Rheinuferstraße/Hitdorfer Straße) und über eine Länge von insgesamt 812 Metern. Geplante Kosten: etwa fünf Millionen Euro.

Wann startet der Bau?

Frühestens Ende 2018, sagt Andreas Apsel, Bereichsleiter Bauwesen im Monheimer Rathaus. Die Bezirksregierung hat den Planfeststellungsbeschluss aber schon an die Stadt verschickt. Der Rat der Stadt hat die Pläne in seiner Mai-Sitzung einstimmig befürwortet. Von den betroffenen Anwohnern sei im Rahmen der Beteiligung wenig Kritisches gekommen, sagt Apsel. Das Projekt sei von Anliegern akzeptiert, Auflagen von Umweltverbänden habe man berücksichtigt.

Wie wird die Mauer gebaut?

Monheims Deichbeauftragter Fester erklärt: „Wir werden ungefähr zwölf Meter lange Stahlspundwände in die Erde pressen.“ Der Teil, der oben rausguckt, werde dann einbetoniert. Am Parkplatz des Virgina wird die Wand etwa einen Meter hoch sein, heißt es. An der Stelle, an der die Straße am niedrigsten ist, ist die Wand mit knapp 2,40 Metern am höchsten. Eine Betonwand, die auf einer Länge von mehreren Hundert Metern parallel zur Rheinuferstraße verläuft, die wird auch die Landschaft verändern. Statt ins Grüne wird der Blick künftig auf Beton fallen.