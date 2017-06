1,8 Millionen Euro sollen im nächsten Haushaltsplan bereitgestellt werden.

Monheim. Die Stadt Monheim will weiter in frühkindliche Bildung in den Kitas investieren. Dafür soll ein umfangreiches Finanzpaket geschnürt werden. Eine entsprechende Vorlage wird in der kommenden Woche in den Fachausschüssen diskutiert und am 12. Juli im Stadtrat verabschiedet, sagt Stadtsprecher Thomas Spekowius. So ist vorgesehen, für die Personalausstattung und eine angemessene Gebäudeunterhaltung ab dem kommenden Haushalt rund 1,8 Millionen Euro zusätzlich auszugeben. Bis zu 1,15 Millionen Euro seien dabei für die Erzieher geplant.

Mehr Planungssicherheit für Kita-Träger gewünscht

Der Städte- und Gemeindebund sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege hätten schon länger darauf hingewiesen, dass die vom Land festgesetzten Pauschalen zur Deckung der Kosten nicht ausreichten. Experten warnten außerdem, dass die Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung nicht so bleiben könne wie sie ist, sagt Spekowius. Monheim wolle aber nicht auf mögliche Veränderungen auf Landesebene warten, sondern selber aktiv werden. Bisher würden Kitas in Nordrhein-Westfalen über im Kinderbildungsgesetz (Kibiz) festgelegte Pauschalen bezahlt. Damit müssten indes alle Personal-, Sachkosten und auch der Erhalt der Gebäude finanziert werden.

Problematisch sei es, sagt Simone Feldmann, zuständig für den Bereich Kinder, Jugend und Familie in der Monheimer Verwaltung, dass damit meistens nur eine personelle Mindestbesetzung ermöglicht werden könne. Um die Unterfinanzierung auszugleichen, empfiehlt die Verwaltung dem Rat eine ergänzende freiwillige Förderung zur Sicherung des Personals und der Gebäudeerhaltung zu bewilligen. Die Stadt wolle künftige Defizite ausgleichen, um den Trägern in der Stadt mehr Planungssicherheit zu ermöglichen. Dafür soll auch eine neue Stelle eingerichtet werden.

Die Träger der Monheimer Kindertagesstätten hätten sich außerdem verbindlich für einen gemeinsamen Ausbildungspakt ausgesprochen, um auf lange Sicht die Förderung von Nachwuchskräften zu sichern, heißt es. pc

