Ein roter Teppich wird ausgerollt, für die Gäste gibt es warme Decken.

Monheim/Langenfeld. Der Mai ist schon lange nicht mehr der beliebteste Hochzeitsmonat. September und Dezember machen ihm Konkurrenz. Eine Trauung im Iglu kann Monheim zwar nicht bieten, aber eine auf der Eisbahn unterm klaren Winterhimmel. Wenn das Wetter mitspielt. Die Monheimer Standesbeamtin Nadine Schumann und Amtsleiterin Sibille Hanenberg haben es möglich gemacht. Am Freitag, 7. Dezember, haben fünf Monheimer Hochzeitspaare von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich aufs Glatteis zu wagen und sich auf der Eisfläche vor dem Rathaus das Ja-Wort zu geben. Es lohnt, in den wärmeren Monaten schon einmal darüber nachzudenken.

Damit an diesem einmaligen Tag auch wirklich alles glatt läuft, haben die Vorbereitungen jetzt schon begonnen. „Wir wollen für eine richtig schöne Atmosphäre sorgen“, sagen die Monheimer Standesamtskolleginnen. Es wird ein roter Teppich auf der Eisbahn ausgerollt. „Die Hochzeitspaare werden also, ohne im letzten Moment noch kalte Füße zu bekommen, direkt auf dem Eis getraut, während ihre Gäste die kleine Zeremonie, leicht erhöht von den Treppen des Bürgerbüros aus, mit optimaler Sicht auf das Geschehen verfolgen können“, sagt Sibille Hanenberg. Für einen Tisch und kuschelige Decken auf dem Eis wird ebenfalls gesorgt, damit der Start ins Eheglück nicht zu frostig gerät.

Bei schlechtem Wetter geht es in die Almhütte nebenan

Und sogar an schlechtes Wetter ist gedacht. „In dem Fall würden wir in die Almhütte ausweichen, in der es an diesem Freitag dann aber natürlich keine Bewirtung geben wird“, erläutert Hanenberg. Bisher hat sich noch kein Paar für die eisige Variante gemeldet. Aber was nicht ist kann ja noch werden.

Wem dann doch blühende Bäume und ein Aperitif draußen im schulterfreien Brautkleid lieber sind, der hat außerhalb des gewöhnlichen Standesamtes im Rathaus zahlreiche romantische und ungewöhnliche Orte zur Verfügung, um sich das Ja-Wort zu geben: beispielsweise das Piwipper Böötchen, den Schelmenturm, die Marienburg und den MonBerg mit Rheinblick. Geheiratet werden kann dienstags bis freitags sowie an zahlreichen Samstagen im Jahr.

Auch die Nachbarstadt hat einladende Orte neben dem Standesamt im Rathaus für Eheschließungen anzubieten: die Wasserburg Haus Graven, das Freiherr-vom-Stein-Haus oder das idyllische Kapellchen in Ruppelrath auf der Stadtgrenze zu Leichlingen sowie die hübsche Johanniskirche in Reusrath beispielsweise.

Terminreservierungen, unter anderem für die Eisbahn in Monheim, sind ab sofort möglich. Alle Informationen gibt es auf der städtischen Homepage sowie per E-Mail, oder unter Telefon 02173 951340 und -341. Eine Hochzeit im Schelmenturm kostet 150 Euro Aufschlag. In Langenfeld bitte an Jochen Buff 02173/7942450 wenden.

langenfeld.de standesamt@monheim.de