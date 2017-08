Langenfeld. Mit Freiluft-Kino im Freizeitpark Langfort startet die Schauplatz GmbH nach der Sommerpause ihr neues Kulturprogramm. „Die Vorpremieren von Paul Panzer und Dieter Nuhr sind bereits ausverkauft“, sagt Geschäftsführer Georg Huff.

Kabarett/Comedy

Neben den ausverkauften Gastspielen von Paul Panzer (15./16. September) und Dieter Nuhr (28. September) bietet das aktuelle Schauplatz-Programm nach Huffs Worten „eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem“. Kurz vor der Bundestagswahl stimmen die politischen Kabarettisten Matthias Deutschmann („Wie sagen wir’s dem Volk?“; 15. September) und Newcomer Michael Feindler („Artgerechte Spaltung“; 23. September) die Wähler satirisch ein.

Seelichtspiele

Am Hügel im Freizeitpark sind erstmals an fünf Abenden Kinofilme zu sehen: Am 18. August „Ich – einfach unverbesserlich 3“; am 19. August „Pirates of the Caribbean 5“ mit Johnny Depp; am 24. August „The Party“ von Sally Potter; am 25. August „Planet der Affen: Survival“; und am 26. August das Historiendrama „Tulpenfieber“. Je nach Dämmerung beginnen die Filme auf der zehn mal sieben Meter großen Leinwand gegen 21.15 Uhr. Der Sitzplatz auf einem der 170 Stühle kostet sieben (ermäßigt: sechs) Euro; wer sich lieber auf der Wiese lümmelt, zahlt jeweils einen Euro weniger. Sollte Regen im Anmarsch sein, werden die Filmabende jeweils ab 22 Uhr ins Rex-Kino verlegt.

Musik/Lesung

Es gibt drei Beiträge zum laufenden Langenfelder Spanien-Jahr: Vor Antonio Lizana (Flamenco und Jazz; 22. September) und „A Touch of Flamenco“ (27. Oktober) steht eine „Fiesta Mallorca“ für Erwachsene am Abend der Schlemmermeile (26. August) zum Abtanzen in der Stadthalle an, bei der die beiden DJs laut Katja Früh „als Bewegungstherapie nach dem Schlemmen nicht Ballermann-Partyschlager auflegen werden, sondern vor allem House“.

Das Programmheft liegt aus. Tickets gibt es im Vorverkauf im Foyer der Stadthalle sowie im Bürgerbüro des Rathauses.

schauplatz.de

Anzeige