In Langenfeld leben aktuell rund 23 000 Katholiken, in Monheim 15 000.

Langenfeld/Monheim. Die Zahl der Taufen im Erzbistum Köln ist auf den höchsten Wert seit vier Jahren gestiegen, meldet das Erzbistum, berichtet aber auch: Die Zahl der Katholiken ist im Zuständigkeitsbereich erstmals seit Jahren unter zwei Millionen gesunken.

Demnach verzeichnet die Bistumsstatistik für 2016, die unter dem Namen „Zahlen des kirchlichen Lebens“ jetzt vorgelegt wurde, 14 395 Taufen – eine Steigerung um 336 Taufen im Vergleich zu 2015 – da waren es 14 059, ein Jahr davor noch etwas weniger, nämlich 14 024. „Die leicht gestiegene Zahl der Taufen freut uns. Wahrscheinlich verdankt sie sich einer gestiegenen Geburtenrate in unserem Land“, sagt Generalvikar Dominik Meiering.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist vergangenes Jahr leicht gesunken

In den „Zahlen des kirchlichen Lebens“ für das Jahr 2016 gibt es aus Sicht der katholischen Kirche weitere positive Nachrichten: Denn leicht gesunken ist auch die Zahl der Austritte aus der Kirche. „Sie liegt mit 13 583 auf dem niedrigsten Stand seit 2012“, heißt es aus dem Erzbistum. Zum Vergleich: 2015 hatte sie bei 14 657, im Jahr 2014 gar bei 19 557 gelegen.

Im Kreis Mettmann lebten Ende 2016 rund 167 500 Katholiken. In Langenfeld waren es rund 23 000, in Monheim 15 000. Zum Vergleich: Für Leverkusen verzeichnet die Datensammlung rund 60 900 Katholiken, für Solingen 41 000, für Düsseldorf 186 300, für Köln knapp 382 000.

Zum ersten Mal weniger als zwei Millionen Katholiken im Erzbistum

Insgesamt fiel die Zahl der Katholiken im Erzbistum mit 1 992 964 erstmals unter die Zwei-Millionen-Marke. Einen wichtigen Grund dafür hat der Generalvikar ausgemacht: demografischer Wandel, also der Überhang an Sterbefällen. „Im Rahmen des ‚Pastoralen Zukunftsweges’ entwickeln wir Ideen, wie wir Kirche dem Auftrag Christi entsprechend gestalten und leben können, so dass sich alle Menschen eingeladen fühlen“, merkt Meiering an. Etliche tun dies offenbar schon wieder: 240 Christen sind zur Katholischen Kirche konvertiert (2015: 260), 807 wurden wieder aufgenommen (2015: 757).

Wie voll oder nicht voll es in den Kirchen ist, verraten die Zahlen ebenso: „Sonntags feiern 172 877 Menschen (8,7 Prozent der Katholiken) die Heilige Messe mit“, meldet das Erzbistum. Leicht gefallen sind unter anderem die Zahlen der Erstkommunionen – 2016 waren es 14 810, ein Jahr zuvor 14 864, der Trauungen (2016: 3423, 2015: 3471) und der Bestattungen (19 692 in 2016 zu 20 708 in 2015). LH/gut

