Monheim. Am Donnerstagabend war ein 64-jähriger Mann aus Monheim damit beschäftigt Grünabfälle zum Baumberger Wertstoffhof Am Knipprather Busch zu transportieren. Dazu benutzte er seinen roten Trecker Fahr D135 mit Anhänger.

Vor dem Wertstoffhof angekommen, stieg der 64-Jährige vom Trecker. Der sich daraufhin plötzlich selbständig in Bewegung setzte, laut Zeugenaussagen versuchte der Monheimer wieder auf den Trecker zu gelangen, um diesen zu stoppen. Beim Versuch auf den Trecker zu steigen, kam der 64-Jährige unglücklich zu Fall. Er stürzte auf die Fahrbahn, wurde dort vom linken Hinterreifen des Treckers überrollt und an Beinen und Unterleib schwer verletzt.

Der Trecker rollte führerlos weiter und prallte gegen einen Zaun des Wertstoffhofes. Erst dadurch kam er mit dem zwischenzeitlich umgestürzten Anhänger zum Stillstand. Der schwer verletzte Monheimer wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik in Düsseldorf gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

Am Trecker, am Anhänger und am Zaun des Wertstoffhofes entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass an der Handschaltung des Treckers ein Gang eingelegt war, der offenbar zur führerlosen Fahrt führte.

