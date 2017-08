Die einen sind begeistert, andere bemängelndagegen glitschigen Dreck und Abendfahrverbot.

Monheim. Maximilian (13), Katharina (11) und Lukas (12) kennen sich von ihrer alten Grundschule in Baumberg. An diesem sonnigen Ferientag nehmen sie die neue Skate-Bahn am Monheimer Schützenplatz unter die Räder – die Jungs beide auf Tretrollern, das Mädel auf Inline-Skates. „Ich bin jetzt oft hier“, sagt Maximilian. „Hier auf den Rampen kann man super neue Tricks ausprobieren“, meint Lukas. „Das hier ist mal was anderes, als nur am Rheinufer zu fahren“, freut sich Katharina. Ganz klar: Bei den drei Kids aus Baumberg kommt er richtig gut an, der Skate-Park Monheim, wie die ungefähr volleyballfeldgroße Betonfläche mit sieben Aufbauten offiziell heißt.

Aber es gibt auch Kritik. Von Jonas Neumann zum Beispiel. Wobei der 21-Jährige mit der Schirmmütze nicht zum Motzki taugt. Deshalb vorweg zunächst einmal das, was der Skateboard-Fahrer gut findet. „Die Boxen, Pipes, Benches und Rails hier sind auch was für jemanden wie mich, der es noch nicht so supergut drauf hat“, sagt er. „Denn die Halfpipes, die es an anderen Stellen gibt, sind nichts für mich. Da hab’ ich Angst, auf die Schnauze zu fallen.“ Das bedeute aber nicht, dass Könner im Skaterpark zur Langeweile verdammt seien: „Das hat man neulich bei dem Eröffnungsfest gesehen. Die haben da ganz schön was rausgelassen“, zieht Jonas die Kappe vor den Funsport-Assen.

Um die Pfützen machen die Skater einen großen Bogen

Ihn selbst aber habe die neue Anlage dazu gebracht, sein Skateboard überhaupt erst wieder hervorzukramen. „Das ist auch Freunden von mir so gegangen. Jetzt treffen wir uns hier regelmäßig“, sagt der Monheimer. Auch der Unterstand mit der Sitzgelegenheit sei klasse: „Nicht nur bei Regen, sondern auch als Schattenspender. Sonst dörrst du bei Hitze hier noch aus.“ Er jedenfalls werde auf der Bahn noch so einige Stunden herumkurven, bevor in Kürze seine Ausbildung zum Fach-Informatiker startet.

Weniger einwandfrei findet der Ex-Ustinov-Gesamtschüler die Pfützen und den schmierigen Dreck an den beiden Abflüssen. „Mit nassen Rollen rutscht man brutal ab“, sagt Jonas. „Das heißt, die Geräte, wo die Pfützen sind, kannst du eigentlich erst mal vergessen.“ Und für den Dreck wäre ein Besen schön. „Aber der steckt in dem Schrank da – und der ist abgeschlossen.“ Immerhin ist der Kasten mit witzigen Aufklebern übersät – von „Porno Putin“ vor Homo-Flagge bis hin zu Retro-Stickern wie dem Fernseh-Testbild. „Viele der Sticker sind von der Langenfelder BMX-Szene. Die sind auch gerne hier“, sagt Jonas.