533 Wohnungen im Berliner Viertel sollen saniert werden.

Monheim. Das Wohnungsunternehmen LEG will in diesem Jahr im Schnitt rund 30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ausgeben. Das teilt das Unternehmen mit. In Monheim investiert die LEG-Immobilien-Gruppe dieses Jahr rund 15 Millionen Euro in insgesamt 533 Wohnungen im Berliner Viertel. Davon entfallen allein 4,4 Millionen Euro auf reine Instandsetzungsmaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung von Balkonen – Kosten, die komplett von der LEG selbst getragen werden, heißt es in einer Mitteilung. Die 1967 erbauten Gebäude an der Tegeler Straße 1 bis 19, 12, 14, 16 und 22, an der Brandenburger Allee 2 und 4, an der Tempelhofer Straße 1 bis 7 und 9, am Steglitzer Platz 1 bis 14 sowie 16, 18, 20 und 22, an der Grünauer Straße 15 sowie an der Lichtenberger Straße 19 modernisiert das Unternehmen unter energetischen Gesichtspunkten.

„Wir haben ein nachhaltiges Maßnahmenpaket geschnürt. Künftig wird weniger Energie benötigt, wodurch Heizkosten eingespart werden können. Dank der Modernisierung kann der CO2-Ausstoß in den Häusern deutlich gesenkt werden“, sagt Uwe Fischer, Abteilungsleiter Zentrale Technik der LEG.

Von den gesetzlich möglichen elf Prozent der Modernisierungskosten will die LEG bei der aktuellen Maßnahme 8,5 Prozent pro Jahr auf die Mieter umlegen. Ob sich das alle Mieter werden leisten können, ist offen.

Norbert Friedrich, Vorsitzender des Mieterbundes Monheim-Langenfeld, sieht das kritisch. „Es sind inzwischen Beispiele bekannt, die bei sozial schwachen Familien zu Erhöhungen bis zu 180 Euro und mehr pro Monat geführt haben. Hier ist es besonders wichtig, dass betroffene Familien bei Bekanntwerden der zusätzlichen Belastung unverzüglich Widerspruch wegen sozialer Unzumutbarkeit gegen das Erhöhungsverlangen einlegen. Dieses ist dann der Fall, wenn die neue Miete 30 Prozent des Familieneinkommens übersteigt. Wer das versäumt, hat zunächst einmal schlechte Karten“, sagt er.

Mietervereine kritisieren Mieterhöhung der LEG

Mit Sorge betrachtet Friedrich den Verdrängungsprozess auf dem Wohnungsmarkt in Monheim zugunsten Gutverdienender. Über den Mietpreis könne eine Veränderung der Sozialstruktur des Berliner Viertels herbeigeführt werden.

In Hilden, wo die LEG Aktiengesellschaft ebenfalls umfangreich saniert, führt das Vorhaben bereits zu Problemen. Funda Altun-Osterholt ist die zuständige Rechtsanwältin beim Mieterverein dort. Sie sagt: „Insgesamt ist relativ deutlich zu erkennen, dass es der LEG vor allem darum geht, ein Vehikel zu finden, um ihre Mieten zu erhöhen.“ Red