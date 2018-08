Monheim weitet das Liniennetz aus. Die Nachbarstadt lehnt verbesserte Anschlüsse ab.

Langenfeld/Monheim. „Die Linie 777 fährt im Monheimer Stadtgebiet im durchgängigen 20-Minuten-Takt. Alle S-Bahnen bis Mitternacht werden in Langenfeld-Berghausen angebunden. Aber Achtung: Alle zusätzlichen Fahrten ab 29. August (ZL) führen nicht über Berghausen-Mitte.“ So steht es im neuen Fahrplan von BSM (Bahnen der Stadt Monheim) und Rheinbahn. Monheim weitet das Angebot aus, Langenfeld zieht nicht mit.

„Langenfelder werden abgehängt. Das ist Schlafwagenpolitik.“

Günter Herweg, Grüne

„Langenfelder werden abgehängt“, schimpft Dr. Günter Herweg (Die Grünen). Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses hatte bereits in der Märzsitzung kritisiert, dass Langenfeld sich an der Ausweitung des Busangebots nicht beteiligen möchte. Wer die neuen Fahrpläne aufruft, kann das Ergebnis sehen. Hinter dem S-Bahnhof ist das Angebot für die Linien 777, 790, 791 und SB 78 deutlich dünner. „Das ist Schlafwagenpolitik“, so Herweg. Die Ausschussmehrheit aus CDU und FDP sowie die Verwaltung hatten argumentiert, das Mobilitäskonzept abwarten zu wollen. Rund 80 000 Euro hätte Langenfeld bezahlen müssen, wenn die Stadt das Monheimer Angebot angenommen hätte, teilt Verkehrsplaner Franz Frank mit. „Das sind Peanuts bei einem Haushalt von 150 Millionen Euro“, kommentiert Herweg.

Die Stadt Monheim investiert 2,1 Millionen Euro in die Ausweitung ihres Nahverkehrs. „Nachdem die S-Bahnen im Januar ihren Takt auch an Samstagen auf alle 20 Minuten erhöht haben, wollten wir unsere Busfrequenz anpassen“, erläutert Detlev Hövermann, Geschäftsführer der BSM. Damit Pendler ohne allzu lange Wartezeiten von A nach B kommen, werden in Monheim 13 Busse angeschafft und weitere 19 Fahrer eingestellt.

In Absprache mit der Rheinbahn werden ab 29. August nun die S-Bahnhöfe Langenfeld, Berghausen sowie Hellerhof im 20-Minuten-Takt angefahren. Die Linie 777 (Langenfeld-Götsche bis Monheim Busbahnhof) fährt künftig nicht nur montags bis freitags im 20-Minuten-Takt, sondern auch samstags. In der Woche bis 24 Uhr. Sonntags fährt die 777 dann ganztägig alle 30 Minuten. Die zusätzlich eingesetzten Busse halten nicht in Berghausen-Mitte, sondern fahren über die Berghausener Straße. Die Zusatzbusse der Linie 790 (Langenfeld-Götsche bis Mona Mare) und 791 (Solingen bis Mona Mare) drehen am S-Bahnhof ab und fahren zurück nach Monheim. Langenfelder Haltestellen werden ausgeklammert.

„Die Stadt Langenfeld konnte sich bisher nicht durchringen, verbesserte Anschlussbedingungen zu beauftragen“, sagt Hövermann. Auch die Weiterführung der 777 zur Stadtgalerie sei abgelehnt worden. „Wir waren als Rheinbahn beteiligt“, sagt Sprecherin Heike Schuster. „Wir begrüßen die Verbesserungen für Monheim und Düsseldorf.“ Dazu gehört auch der neue Nahexpress NE 12. Der wird ab 1. September samstags, sonntags und feiertags als Ringlinie eingeführt – vom Busbahnhof über Mona Mare, Altstadt, Deusser-Haus/Comfort Hotel und zurück Busbahnhof. „Wenn eine Stadt die Notwendigkeit nicht sieht, müssen wir das akzeptieren.“

bahnen-monheim.de