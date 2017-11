In de Stadthalle begann die Karnevalssession in diesem Jahr schon am 10. November.

Langenfeld. Laute Trommeln ertönen, Fahnen werden geschwungen, schwarze und weiße Luftballons in den Farben des Richrather Karnevalsvereins (RKV) hochgehalten. Unter viel Jubel und lautstarkem Applaus bahnen sich Prinz Detlef I. und Prinzessin Petra II. in der Stadthalle am Freitagabend den Weg zur Bühne. „Wir sind stolz, dass es in Langenfeld Tradition ist, dass sich seit 49 Jahren immer ein Prinzenpaar gefunden hat“, moderiert Präsident Benno Schollmeyer vom Festkomitee Langenfeld Karneval (FLK) die Proklamation der Beiden an.

Damit legt Langenfeld einen wahren Frühstart hin: Schon am Vorabend des 11.11 startet die närrische Zeit. Das FLK hatte zur zur Proklamation des neuen Prinzenpaares eingeladen. Frei nach dem Motto „Alle Sorgen sind uns heut’ egal, wir feiern mit Euch Karneval“ versammelten sich zahlreiche Jecken im großen Saal, um feierlich die neue Karnevalssession einzuläuten.

Doch bevor es für das Prinzenpaar losgeht, werden zunächst ihre Vorgänger Prinz Klaus und Prinzessin Elke verabschiedet. Nach einem gebürtigen Einmarsch müssen sie an diesem Abend das Zepter abgeben und nach einem letzten dreifachen „Helau“ den Platz räumen für Detlef und Petra Jakob.

Und damit es endlich offiziell ist, proklamiert Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider das Ehepaar zu Prinz Detlef I. und Prinzessin Petra II. „Ihr habt die Aufgabe, mit Recht und Zepter die Langenfelder bis Aschermittwoch durch die närrische Zeit zu führen“, verkündete Schneider feierlich. Anschließend werden die Urkunde und der Orden des Festkomitees überreicht. Zur ersten Amtshandlung gehört da natürlich auch die Verkündung der elf Gebote. Sie umfassen neben zwei Schneekanonen am Rodelberg, CO2-freie Karnevalszüge und schnelleren Fahrwegen eben noch die ganz simple Botschaft: „Konserviert die gute Laune bis zum Ende der Session!“

Prinz Klaus und Prinzessin Elke wurden gebührend verabschiedet

Begleitet wird der Abend durch ein Bühnenprogramm. Dabei sorgt das Tanzcorps der Blauen Funken Köln bereits zu Beginn für das erste gemeinsame Schunkeln. Die King Size Dick, das Tanzcorps Zunft Müüs, Ratsherr Unkel sowie der Topakteur Bernd Stelter heizen nach der Proklamation die Jecken richtig an. Besonders bei Ratsherr Unkel tobt der ganze Saal. Mittendrin freut sich FLK-Geschäftsführer Dirk Heinrichs: „Die Stimmung ist super, das Ambiente in der Stadthalle einfach klasse!“

Viele Gäste der Proklamation sind anderntags auf dem Galerieplatz mitten im jecken Geschehen. Teil zwei: Nach der Proklamation vom Vorabend erscheinen die Tollitäten Detlef I. und Petra II. im Ornat auf der Bühne, wo ihre Vorgänger Prinz Klaus und Prinzessin Elke noch einmal unter freiem Himmel verabschiedet werden. Dazu gibt es zur Freude der teils verkleideten oder zumindest jeck behüteten Zuschauer.