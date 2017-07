Die Getränkechips sind ab sofort zu erwerben. Nächste Woche startet die Konzertreihe.

Langenfeld. Am kommenden Mittwoch eröffnen „The Monotypes“ auf dem Marktplatz die Konzertreihe „Langenfeld Live“. Bei freiem Eintritt spielt dann auch an den folgenden Mittwochabenden jeweils von 18 bis 21 Uhr eine Band auf der großen Bühne unter freiem Himmel. „Jede Woche werden neue musikalische Schwerpunkte gesetzt, so dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird“, sagt Marie-Christin Junker von der Joko GmbH. Die Siegener Agentur organisiert das alljährliche Spektakel gemeinsam mit dem Langenfelder Marketingverbund Kommit.

Dass Zuschauer für die Konzerte nichts bezahlen müssen, macht neben Sponsorengeldern der Getränkeverkauf möglich. Die Durstigen müssen einmalig für vier Euro einen Becher erwerben sowie Getränkechips zum Stückpreis von 2,50 Euro, die für alle sieben diesjährigen Konzerte gültig sind. Nach Angaben des städtischen Citymanagers Jan Christoph Zimmermann können diese Coins und der Becher ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses, bei den Stadtwerken (Solinger Straße 41) und in Franky’s Bistro am Marktplatz erworben werden. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist untersagt. Diese sieben Bands treten auf der Marktplatz-Bühne auf:

The Monotypes (12. Juli)

Die fünfköpfige Band aus dem hessischen Gießen spielt Rock’n’Roll und Beatmusik der 50er- und 60er-Jahre, covert Stücke von Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley oder den Beatles.

Papa’z Finest (19. Juli)

Die siebenköpfige Bonner Band spielt tanzbare Stücke etwa der Spice Girls, von Jan Delay oder auch Max Mutzke.

Notty (26. Juli)

Die vier Leverkusener tragen neben Coverstücken auch eigene Songs vor, die von Funk, Rock und Ska geprägt sind.

Western & Hagen (2. August)

So wie es ihr Name andeutet, spielen die Düsseldorfer Hits von Marius Müller-Westernhagen – wie schon 2013 und 2015 auf dem Marktplatz.

Still at the Basement (9. August)

Die Langenfelder Christopher Meybom (Gesang und Gitarre), Tim Klebig (Gitarre), Jan Poprawa (Bass) und Philip Kerl (Schlagzeug) spielen Rockklassiker wie „Wish you were here“ von Pink Floyd aber auch neuere Stücke etwa von Revolverheld.

Musixx (16. August)

Der Langenfelder Percussionist Andreas Dütsch spielt mit Frauke Gronendijk (Gesang), Andi Schneider (Gesang), Ulli Kluge (Schlagzeug), Robert Eerenstein (Keyboard), Ralf Meckmann (Bass), Sebastian Triesch (Saxophon), Martin Thgiedecke (Trompete) und Jörg Morbitzer (Gitarre) vor allem Funk und Soul.

Mr. B. Fetch (23. August)

Coversongs von Supertramp bis Men at Work hat die siebenköpfige Kölner Gruppe im Repertoire, die schon 2014 und 2015 bei „Langenfeld live“ auf dem Marktplatz auftrat.

„Die wöchentlichen Konzerte in den Sommerferien mit jeweils etwa 2000 Zuschauern sind gut für die Langenfelder Shopping-Mitte“, sagt Zimmermann. Der Citymanager rechnet erfahrungsgemäß auch mit vielen Besuchern aus den Nachbarstädten. „Es hat sich herumgesprochen, dass in Langenfeld die ganzen Sommerferien hindurch etwas geboten ist.“ Auch umliegende Läden und die Gastronomie würden von dem Zulauf an den sieben Tagen profitieren. joro/jult/mei

