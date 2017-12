Die Händler in Langenfeld sind größtenteils noch nicht zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.

Langenfeld. Barbara Adam von Teespresso in der Schoppengasse muss nicht lange überlegen. „Lau“, sagt sie knapp und deutlich auf die Frage, wie denn das Weihnachtsgeschäft so läuft. Sie bietet Tee und Zubehör, weihnachtliche und andere Dekorationen sowie Feinkost an. „Am Sonntag war es ganz katastrophal“, sagt sie und dann schimpft sie auf die Stadtplanung. „Am Berghausener Blumentopf entsteht eine Parallelwelt“, sagt sie. Dort gibt es einen Supermarkt, einen DM, Restaurant und Frisör sowie Blumen und Dekorationen. „Kann das gewollt sein?“, fragt sie. Das ziehe die Kunden aus der Innenstadt ab. „Das ist der Donuteffekt. Innen, in der City wird es leer. Und außen sitzt der fette Ring.“

Ihr Geschäft gehe prinzipiell gut. Doch sie habe noch andere Standbeine. Für den, der nur auf die Lage in der Langenfelder Innenstadt angewiesen sei, könnte es bald eng werden. „Früher“, so sagt sie, „waren Ladenlokale in der Langenfelder City kaum zu bekommen. Heute ist das anders. Es gibt viele Leerstände – etwa in der Stadtgalerie und im Marktkarree.“

Ingo Schulz, Inhaber von Lebenslust direkt gegenüber hat ein anderes Erklärungsmodell für wegbleibende Kunden in der Weihnachtszeit. „Die kommen einfach später“, sagt er und rechnet an den letzten Tagen vor Weihnachten mit rund 700 Kunden (sonst im Schnitt 180 pro Tag). „Es ist doch so, dass Kunden heute das Gefühl haben, es sei alles jederzeit verfügbar. Das erwarten sie auch vom Handel“, sagt er. Käufer, die schon im September ihre Geschenke besorgten, finde man eher in der älteren Generation. Dennoch: Schulz, der seit zwei Jahren in Langenfeld ansässig ist, ist zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir ein Plus von 30 Prozent gemacht“, sagt er. Und jetzt habe man noch einmal angebaut, so dass Kunden eine größere Auswahl an Dingen finden, die das Leben angenehm machen.

Maria Chrzanowski, die erst seit einem Jahr Mode an der Hauptstraße anbietet, ist nicht zufrieden mit der Anbindung. „Hier kommt doch keiner hin“, sagt sie mit Blick auf den jüngsten verkaufsoffenen Sonntag. Hiltrud Markett vom gleichnamigen Buchladen, ebenfalls Hauptstraße, und zugleich Vorsitzende der IG Hauptstraße, sieht das anders. „Man muss das immer positiv sehen“, sagt sie. „Wer ein Buch kaufen will, kommt“, so ihre Erfahrung.