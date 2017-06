In Langenfeld gibt es eine, in Monheim zwei Prozessionen.

Langenfeld/Monheim. Am kommenden Donnerstag tragen die katholischen Christen ihren Glauben in die Welt hinaus – in ihren Prozessionen zu Fronleichnam, dem „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“, von mittelhochdeutsch „vrône lîcham“, „des Herren Leib“. In Langenfeld wird es eine zentrale Prozession geben. In Monheim wird das Schaugefäß mit der Hostie – also „gewandeltem“ Brot, das nach katholischem Verständnis der Leib Christi ist – in beiden Stadtteilen durch die Straßen getragen.

Langenfeld Im jährlichen Wechsel des zentralen Veranstaltungsortes ist in der Pfarrgemeinde St. Josef und Martin diesmal wieder die Stadtmitte an der Reihe. Begonnen wird um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe auf dem Marktplatz (bei schlechtem Wetter in St. Josef). Danach zieht die Prozession über die Schoppengasse, Friedhof- und Johannesstraße, Im Schaufsfeld, Eichenfeldstraße zum ersten Altar am CBT-Haus St. Franziskus, weiter über Im Bruchfeld, Am Hang, Tal-, Metzmacher- und Fröbelstraße zum zweiten Altar auf dem Schulhof der Prisma-Gesamtschule, dann über die Fröbel-, Metzmacher-, Haupt- und Solinger Straße zur Kirche St. Josef. Die Anwohner werden hier wie auch in Monheim gebeten, den Prozessionsweg zu schmücken. Im Anschluss beginnt ab etwa 12.30 Uhr ein Kirchfest an St. Martin in Richrath. Die Besucher erwartet rund um den Kirchturm ein Programm mit Spaß und Spiel für Groß und Klein. Der Kirchenchor bittet um Kuchenspenden. Diese können ab 11 Uhr in der Küche des Richrather Pfarrheims abgegeben werden.

Baumberg Die Fronleichnamsmesse in St. Dionysius, Von-Ketteler-Straße, beginnt um 10 Uhr. Danach zieht die Prozession folgenden Weg: Haupt-, Von-Ketteler-Straße, Weg zwischen Reiterhof und Pfarrwiese, Leibniz-, Schlegel-, Schellingstraße (Statio), Schlegel-, Geschwister-Scholl-, Elsa-Brändström-, Bertha-von-Suttner-Straße (Statio), Benrather, Wiener-Neustädter-, Bregenzer Straße zum Wendehammer (Statio und Abschluss).

Monheim Die Fronleichnamsprozession beginnt um 10 Uhr mit einer Festmesse in St. Gereon, danach zieht die Prozession über diese Straßen: Zoll- und Turmstraße, Freiheit, Poetengasse, Grabenstraße, Statio Kradepohl, Drehwan-, Meisburg-, Lottenstraße, Statio Schulhof Lottenschule, Lotten-, Kirch-, Post-, Alte Schulstraße, durch den Schelmenturm, Turmstraße, Abschlussstatio Alter Markt. Wenn dort noch eine Baustelle ist: Abschlussstatio am Schelmenturm. gut

