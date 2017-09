Der Chor der Erlöserkirche tritt zweimal auf.

Langenfeld/Düsseldorf. Zum 500. Reformationsjubiläum erweist die Kantorei der Langenfelder Erlöserkirche am 1. Oktober zusammen mit dem Chor der Neanderkirche (Düsseldorf) Martin Luther ihre Referenz. „Das diesjährige große Chorkonzert realisiert musikalisch die Botschaft Luthers mit Musik aus fünf Jahrhunderten“, teilt Hanna Paulsen-Ohme für die evangelische Kirchengemeinde Langenfeld mit. Dazu gehören Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz und Johann Walter sowie der zeitgenössische Komponist Oskar Gottlieb Blarr.

Prof. Blarr ist das Bindeglied der Langenfelder zum Chor der Neanderkirche. Er gründete ihn vor 40 Jahren und leitete ihn bis zu seiner Pensionierung. Seine Komposition „Salut für Doktor Martinus“ ist sehr anspruchsvoll und erfordert spezielle Solisten sowie eine große Besetzung des Altstadtherbst-Orchesters. Die Kantoren Sebastian Klein (Düsseldorf) und Esther Kim (Langenfeld) teilen sich das Dirigat.

In einem Bewerbungsverfahren wurde die Kantorei der Erlöserkirche ausgewählt, am Düsseldorf-Festival teilzunehmen. Deshalb wird das Konzert zum Reformationsjubiläum am 30. September in der Johanneskirche in Düsseldorf aufgeführt. Am 1. Oktober folgt eine zweite Aufführung mit gleicher Besetzung in der Erlöserkirche Langenfeld. „Das ist ein Novum und somit ein Ereignis für Langenfeld“, betont Hanna Paulsen-Ohme. „Es erfordert schon sehr viel Logistik und Engagement, um alle Beteiligten für dieses Projekt auf die zwei Bühnen zu bringen.“ Der Eintrittspreis beträgt in der Düsseldorfer Johanneskirche 19, ermäßigt 13 Euro; in der Langenfelder Erlöserkirche 15, ermäßigt 10 Euro.

Konzerte: 30. September, 19.30 Uhr, Johanneskirche Düsseldorf. 1. Oktober, 17 Uhr, Erlöserkirche Langenfeld. mei