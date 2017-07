Langenfeld/Monheim. Gibt es was umsonst? Das fragt sich beim Anblick der Schlange vor dem Monheimer Rathaus. „Ja“, sagt Kripokommissarin Karin Peglau: „Nummernschilder fürs Fahrrad.“ Nur Aufkleber zwar, ungefähr daumengroß, aber vielleicht erweist sich der eine oder andere schon bald als ungemein wertvoll. Denn mit dem Aufbringen der Plakette, die laut Peglaus Kollege Udo Wilke so schwer abzurubbeln ist wie eine Tüv-Marke am Auto, ist das Fahrrad codiert. „Die Rahmennummer und weitere Merkmale wie Farbe, Marke oder Reifengröße sind dann in einer Datenbank registriert“, erklärt der Mann vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz. Damit ist das Fahrrad, sollte es nach einem Diebstahl wieder auftauchen, zweifelsfrei identifizierbar. „Außerdem wirkt der Aufkleber abschreckend auf Diebe“, ist Wilke überzeugt.

Rund 100 Monheimer ließen ihr Fahrrad bei der Aktion codieren

Zwei Stunden hat das fünfköpfige Team für die Codieraktion in Monheim eingeplant. Am Ende werden es zweieinhalb Stunden sein. Denn die Schlange wird und wird nicht kürzer. „Mindestens 80 Radler sind es in Monheim eigentlich immer – heute düften es noch gut 20 mehr sein“, sagt Karin Peglau. Ist der Leidensdruck so groß? Die Polizistin versteht die Bemerkung sofort: „Ja, in Monheim werden viele Fahrräder geklaut. Wie überhaupt im Kreissüden, wo viel geradelt wird. Und wie in Ratingen, wo dasselbe gilt: Viele Fahrräder, viele Raddiebstähle.“

Detlef Dominik (67) zum Beispiel weiß ein Lied davon zu singen: Seiner Familie seien bereits mehrere Fahrräder abhanden gekommen, ob am Schulzentrum Berliner Ring oder vor der eigenen Haustür, erzählt der Monheimer. Deshalb sei er, nachdem er von dem Codier-Termin erfahren habe, gleich mit seinem Enkel hierhin: „Bastian hat erst vor ein paar Tagen ein 700-Euro-Mountainbike zum Geburtstag geschenkt bekommen. Jetzt bekommt es so einen Nummernschild-Aufkleber. Sicher ist sicher.“

194 Fahrraddiebstähle wurden im vorigen Jahr in Monheim laut Polizeistatistik angezeigt. Das ist, verglichen mit den Jahren davor, recht wenig. 2014 waren es 324, 2015 insgesamt 203. Einen Trend will Polizeisprecher Ulrich Löhe daraus jedoch nicht gleich herauslesen: „Gerade bei hochwertigen Fahrrädern ist das Bewusstsein für einen guten Diebstahlschutz zwar gewachsen, aber sonst beobachten wir immer noch Nachlässigkeit im Umgang mit dem eigenen Fahrrad. Wie sonst ist zu erklären, dass bei Versteigerungen der Fundbüros so viele brauchbare Exemplare unter den Hammer kommen? Die standen doch mindestens ein halbes Jahr im Fundbüro herum, ohne dass sich der Eigentümer gemeldet hätte.“