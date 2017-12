Die „Blinklichter“, das Langenfelder Kinder- und Jugendtheater ernteten bei der Premiere ihres neuen Theaterstücks frenetischen Applaus.

Langenfeld. In einem Königreich in Spanien geht es den einfachen Menschen schlecht. Sie sind arm und werden vom Königshaus schikaniert und ausgebeutet. Denn der strengen Königin Zicklinde von Ete zu Petete (gespielt von Melisa Kaya) ist ihr Volk egal. Ihr Schloss ist rosafarben, und rote Rosen wachsen unter blauem Himmel empor. Doch sie selbst ist in bösartiges Schwarz gekleidet. Rücksichtslos kommandiert sie ihren Mann, König Prozzo (Lorenz Steidle), herum, und niemand im ganzen Königreich wagt es, ihr die Stirn zu bieten.

Wirklich niemand? Der Hofnarr (Nkechi Udaya) schafft es immer wieder, mit viel Witz und Schläue die Worte der Königin so zu verdrehen, dass Prozzo Gegenteiliges und Gutes befiehlt. Doch auch damit ist bald Schluss, die Königin lässt den Hofnarr einsperren und will die umliegenden Lande mit Krieg überziehen, obwohl deren Königinnen sich bereits ergeben haben. Das Stück „Ein Königreich für Gaukler“ bewegt sich in der Welt des Romanklassikers „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes Saavedra. Und so soll ausgerechnet der tagträumende Möchtegern-Ritter Don Quijote (Jan Lützenkirchen) eine wichtige, obgleich nicht zentrale Rolle bei der Rettung des Königreiches spielen.

Das Stück wurde für das junge Nachwuchsensemble geschrieben

Das eigens für das junge Ensemble geschriebene Stück von Regisseurin Elisabeth Schafheutle glänzt mit einem liebevoll gearbeiteten Bühnenbild und aufwendigen Kostümen. Obwohl sich die Handlung simpel und kindgerecht gibt, ist das Stück mit geistreich witzigen Dialogen, sowie Musical-Einlagen für Jung und Alt äußerst unterhaltsam. Erst wenn das prasselnde Klatschen, das große Stampfen und Pfeifen kommt, wird deutlich, wie gebannt das überwiegend sehr junge Publikum dem Bühnengeschehen folgte. „Sehr professionell“, findet Juliane Kreuzmann, Leiterin der Volkshochschule Langenfeld, die sich die Premiere privat ansah. „Am besten hat mir in der Geschichte gefallen, dass am Ende das Gute siegt. Aber auch die Kostüme sind sehr schön.“ Nach der Aufführung stürmen Kinder umher und trällern die von Kai Dorenkamp komponierte Musik des Stücks. „Nicht alles ist gut, wie es ist - manchmal ist, wie es ist, Mist“ singen die Kinder laut und meinen damit nicht das Stück von Schafheutle.

Die Blinklichter zeigen ihr Stück noch bis Donnerstag, 14. Dezember, im Langenfelder Schauplatz. Karten kosten zwischen sechs und elf Euro (VVK). An der Abendkasse sind die Karten etwas teurer. Kinder, Schüler und Studenten sind ermäßigt.

die-blinklichter.de