Seit dem Jahr 1997 hat die 65-Jährige die VHS geleitet.

Langenfeld. Seit 21 Jahren leitet Juliane Kreutzmann (65) die Langenfelder Volkshochschule, seit 16 Jahren zusätzlich das städtische Kulturbüro. Heute gibt die im sauerländischen Meschede geborene und in Düsseldorf wohnende Kreutzmann beide Funktionen ab, verabschiedet sich zugleich in den Ruhestand. Unter ihrer Regie wurde das VHS-Programm laut Rathaussprecher Andreas Voss „kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt“. Sowohl das Kursangebot, als auch die Teilnehmerzahl habe sich in den 21 Jahren verdoppelt. Die Bündelung aller Veranstaltungen im 2000 eröffneten Kulturzentrum habe das vorherige Nomadendasein an über die ganze Stadt verteilten Kursorten beendet und die Attraktivität der VHS deutlich erhöht.

Nachfolger will Digitalisierung in den Vordergrund stellen

Christian Fliegert tritt zunächst kommissarisch die Nachfolge als Leiter der Volkshochschule Langenfeld an. Der 51-jährige Vater von zwei Kindern wohnt in Langenfeld und arbeitet seit mehr als sechs Jahren als Bereichsleiter für Beruf, EDV, Gesundheit und Sonderprojekte bei der VHS, seit Januar 2017 als stellvertretender Leiter. Der ausgebildete Diplom-Pädagoge legt seinen Schwerpunkt nach eigenen Worten „auf das Lernen in der digitalen Gesellschaft und damit auf die Weiterentwicklung der VHS zur VHS 2.0“, möchte dabei die Leitung im Sinne seiner Vorgängerin weiterführen.

Die Chefin des Stadtmuseums und Stadtarchivs, Hella-Sabrina Lange, übernimmt zum 1. Januar zusätzlich die Leitung des Kulturbüros. Dieses war nach der Auflösung des bis dahin im Rathaus bestehenden Kulturdezernats zur Jahrtausendwende entstanden.

Bei einer kleinen Feierstunde im Kollegenkreis würdigte Bürgermeister Frank Schneider die Verdienste Kreutzmanns in beiden Leitungspositionen. Unter ihr sei die Langenfelder VHS „zu einem Ort der Begegnung und des Austausches geworden, an dem die Menschen mit Freude dem Gedanken des lebenslangen Lernens folgen“. 1988 war die studierte Lehrerin als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin zur VHS gekommen. mei