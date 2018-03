Demenzbetreuer oder Bewohnerassistenten pflegen nicht, sie unterstützen und begleiten ältere Menschen im Alltag. Eine von ihnen ist Birgitt Bukowski.

Langenfeld. In Pflegeheimen kommen immer mehr Demenzbegleiter zum Einsatz. Sie sollen das Fachpersonal bei der Betreuung altersverwirrter Menschen entlasten. Im CBT–Wohnhaus St. Franziskus finanziert die Pflegekasse fünf Vollzeitstellen für Bewohnerassistenten, wie sie hier heißen. Eine Mitarbeiterin aus dem Team ist Birgitt Bukowski.

Welche Aufgaben haben Sie hier im Pflegeheim St. Franziskus?

Birgitt Bukowski: Oh ganz viele. Wenn ich meinen Dienst beginne, schaue ich, wie es den Bewohnern geht, in welcher Tagesverfassung sie sind. Ich begleite sie bei den Kaffeerunden, sorge für eine angenehme Atmosphäre, indem ich Gespräche zwischen den Bewohnern anrege. Wir spielen Gesellschaftsspiele, manche schauen zu, manche spielen mit. Wir gehen auch oft in der Sinnesgarten und genießen die frische Luft. Wir machen gerne Ausflüge oder gehen auf unseren Wochenmarkt. Gemeinsam kochen und backen wir gerne. Ein Höhepunkt ist der selbst zubereitete Kräuterquark mit den Kräutern aus dem Garten. Die Kräuter wurden gemeinsam angepflanzt und geerntet. Durch viele Alltagstätigkeiten werden Erinnerungen an frühere Zeiten geweckt. Das gemeinsame Schaffen macht zufrieden.

Werden Sie dafür entlohnt?

Bukowski: Eigentlich ist die Reaktion der alten Menschen Lohn genug, aber ja, ich werde bezahlt, das ist eine Kassenleistung, auf die die älteren Menschen Anspruch haben.

Worin besteht die besondere Herausforderung dieser Tätigkeit?

Bukowski: Jedem persönlich gerecht zu werden. Einige die hier leben, leiden an einer fortgeschrittenen Demenz und können sich nicht mehr artikulieren. Anhand von Mimik und Gestik muss man dann versuchen zu verstehen, was sie möchten. Ich muss immer aufs Neue versuchen, einen Zugang zu den Senioren zu finden. Eine Grundlage unserer Arbeit ist die Lebensgeschichte jedes einzelnen. Zum Beispiel einer unserer Bewohner kommt aus Husum, ich schaffe ihn immer wieder über das Thema Meer und Schiffe ihn zu erreichen. Ich lese ihm auch Geschichten oder Märchen mit Bezug zum Meer vor. Und den anderen Bewohnern die zuhören fallen auch kleine Beiträge dazu ein. Eigentlich geht es hier vor allem um Wertschätzung, das heißt: man vermeidet es, dem Bewohner das Gefühl zu geben, dass er etwas nicht weiß.

Welche Voraussetzungen sollte man für diese Tätigkeit mitbringen?

Bukowski: Empathie: Man muss verstehen, in welcher Gefühlslage sich der Bewohner befindet. Man kennt seine Bewohner, unsere Gruppe besteht nur aus 13 Personen. Wenn zum Beispiel eine Bewohnerin unruhig wird, weiß ich das sie sich in der Gemeinschaft unwohl fühlt und sich zurückziehen möchte. Jederzeit ist der Respekt zu wahren und man sollte nicht versuchen ihnen etwas beizubringen. Sie blicken alle auf einen langen Erfahrungsschatz zurück. Wenn eine Bewohnerin sagt: Ich habe mein Leben lang gekocht, ich habe jetzt keine Lust mehr dazu, muss man das akzeptieren. Über Bewegung, Tanz und Musik verschafft man den Menschen die Gelegenheit, auf vergangene Fähigkeiten und Erlebtes zurück zugreifen. Diese Angebote schaffen positive Gefühle und sind im Wochenprogramm fest eingeplant.