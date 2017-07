Langenfeld. Die Diskussions- und Planungsphase hatte sich über Jahrzehnte hingezogen – doch jetzt geht es auf dem einstigen Wiesengelände rund ums Gartencenter Berghausener Blumentopf Schlag auf Schlag: Das Ladenzentrum nahe der Düsseldorfer Straße ist seit letztem Herbst in Betrieb, 57 Eigenheime sind bezogen, ein Seniorenheim mit 114 Pflegeplätzen wird in wenigen Wochen fertig sein, zwei Mehrfamilienhäuser stehen im Rohbau und gestern war der erste Spatenstich für ein viergeschossiges Gebäude mit 46 Mietwohnungen. „Alle Zwei-und Dreizimmerwohnungen werden barrierefrei sein und einen Balkon oder eine Terrasse haben“, sagt Klaus Hiekmann von der Pro Urban GmbH. Der Bauträger aus Meppen hat auch das in Sichtweite gelegene Seniorenheim errichtet.

„Der Bau dieses Seniorenheims war uns wegen des großen Bedarfs an stationären Pflegeplätzen sehr wichtig“, sagt die Erste Beigeordnete Marion Prell. „Und die vielen, nicht nur in Langenfeld dringend benötigten barrierefreien Mietwohnungen in dem neuen Gebäudekomplex sind eine wunderbare Ergänzung. Das gibt Synergieeffekte – und wenn es nur die Möglichkeit ist, in der Cafeteria des Seniorenzentrums zu speisen.“

Laut Hiekmann sind die 44 bis 91 Quadratmeter großen Wohnungen aber nicht nur für ältere Menschen geeignet, sondern etwa auch für die dringend benötigten Fachkräfte des Seniorenheims, das einen eigenen Betriebskindergarten haben wird. Eigentümerin des 10,5 Millionen Euro teuren, U-förmigen Wohnkomplexes ist die Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf, die nach Angaben ihres Vorstands Timo Kaiser die Wohnungen zunächst über Pro Urban vermieten wird. Der gute Standort in Langenfeld habe die bei Osnabrück gelegene Volksbank zu dem Investment in der Ferne veranlasst, sagte Kaisers Kollege Wolfgang Berkstedde. „Supermarkt und weitere Läden sind fußläufig erreichbar, S-Bahnhof und Autobahnanschluss befinden sich in der Nähe. Besser geht es kaum.“

Laut Stadtbaurat Ulrich Beul wird die Zufahrt zu dem Wohnkomplex am neuen Jacob-Josef-Rosellen-Weg über die Blumenstraße erfolgen.

