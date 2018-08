Der Rheinanleger wird immer stärker genutzt. Passagiere von Kreuzfahrtschiffen checken dort ein oder steigen für Ausflüge aus.

Monheim. Karl König hat in seiner Wohnung mit Rheinblick einen Logenplatz, wenn es darum geht, das Verkehrsgeschehen am neuen Schiffsanleger zu beobachten. „Ich staune über die hohe Frequenz, mit der der neue Anleger schon jetzt genutzt wird“, sagt er. Drei bis viermal wöchentlich, so sein Eindruck, lege ein großes und langes Hotelschiff an. Es handele sich dabei um reine „Einschiffungs- oder Ausschiffungsprozesse“, bestätigt Estelle Dageroth, Leiterin des Bereichs Wirtschaftsförderung und Tourismus. Das heißt, am Steiger legen Passagierschiffe an und ab, die Menschen sowohl aufnehmen als auch absetzen. Zum Teil würden sie mit Bussen für Tagesausflüge nach Köln, Düsseldorf oder auch ins Neanderthal-Museum vom Steiger abgeholt.

Gäste von Hotelschiffen erkunden Monheim und Umgebung

In Monheim starten oder beenden demnach Menschen aus ganz NRW ihre Flusskreuzfahrt. Je nachdem, wie lange das Schiff am Einstiegs- und Abfahrtstag liegen bleibe, besuchten die Gäste auch Monheim, so die Wirtschaftsförderin. Erst am Montag sei sie gemeinsam mit Katharina Brand und Britta Papenheim aus dem städtischen Tourismusmanagement an Bord der MS Vista Star gewesen. Das neue Flusskreuzfahrtschiff der 1A Vista Reisen GmbH aus Köln startete in Monheim zu seiner Jungfernfahrt den Rhein hinauf nach Basel. Da die Gäste bereits nachmittags einchecken konnten, das Schiff aber erst abends ablegte, seien einige Gäste noch durch Monheim spaziert.

Das städtische Tourismusmanagement arbeite derzeit Ausflugspakete aus. Diese sollen dann den Reedereien angeboten werden, um den Gästen an Bord auch Ausflüge in der direkten Umgebung und somit im Stadt- und Kreisgebiet anbieten zu können. Ziel sei natürlich, Tagesausflügler auch in die Gänselieselstadt zu ziehen, damit auch die lokale Wirtschaft wie der Einzelhandel und die Gastronomen davon profitieren könnten. Das Tourismusmangement habe einen Fragebogen entwickelt, das jedem Schiff bei der Buchung des Steigers zugesandt werde. Es gehe um Informationen über den Anlass der Anlegens sowie die Ziele der Gäste, um daraus touristische Potentiale ergründen zu können.

„Am Montag hatte ich plötzlich 40 hungrige Schweden vor der Tür stehen.“

Jan Lohrum, Hotelbetreiber

Das Steigermanagement hat die KD Deutsche Rheinschiffahrt AG übernommen. „Da die Flusskreuzfahrt boomt, und die Kapazität der Landebrücken am Hotspot Köln oft ausgeschöft sind, ist Monheim ein beliebter Ausweichhafen“, sagt Sprecherin Nicole Becker. Die KD wolle die Stadt künftig aber auch in ihre Programme für Tagesfahrten ab Düsseldorf einbinden.