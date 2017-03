Hotels freuen sich über Messegäste

Auch die Häuser in Langenfeld und Monheim konnten 2016 in puncto Auslastung zulegen.

Langenfeld/Monheim. „Es war ein Rekordjahr“, blickt Hotelier Kristijan Beslic zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Sein 18-Zimmer-Hotel am Berliner Platz in Langenfeld war oft ausgebucht. Höhere Auslastung, höherer Umsatz – nicht jeden Beherbergungswunsch konnte er erfüllen. „Es war ein gutes Messejahr, wie alle vier Jahre“, verweist Beslic auf den besonderen Zyklus der Messen, die nicht jährlich stattfinden. 2016 lockten unter anderem die Drupa nach Düsseldorf, als auch die Photokina und die Didacta nach Köln. Die verkehrsgünstig zwischen beiden Metropolen gelegenen Hotels in Langenfeld und Monheim erfreuen sich an den Messebesuchern, profitieren aber auch von vermehrten Firmenansiedlungen vor Ort. Beslics Gäste sind eine bunte Mischung, aus „vielen Branchen, zu 90 Prozent ausländische Geschäftsleute aus aller Welt“.

Rheingemeinde erfreut sich einer wachsenden Attraktivität

Jan Lohrum, Inhaber des 21-Zimmer-Hotels „Vater Rhein“ in Monheim, führt den Anstieg um knapp zehn Prozent auf rund 6500 Übernachtungen im Vorjahr, neben den neu angesiedelten Unternehmen auch auf die wachsende Attraktivität der Rheingemeinde zurück. Messegäste sind auch für ihn wichtig, daneben beobachtet er in seinem Haus unmittelbar an der Rheinpromenade ein steigendes Interesse von Touristen. Jan Lohrum bietet in Kooperation mit einem niederländischen Reisebüro Kurzurlaube für Radfahrer im Rheinland an. „Die fahren an einem Tag nach Köln, am nächsten Tag nach Düsseldorf.“

Ins Monheimer „Hotel am Wald“, dessen Geschäftsführerin Smiljka Stakic für 2016 von einem „extrem guten Jahr“ spricht, kamen auch 2016 weniger Messebesucher („die bleiben lieber in den Großstädten“), sondern eher Gäste, die das Hotel mit dem neuen Restaurant als Tagungslokal nutzten. Bis zu 100 Personen gleichzeitig können dort arbeiten. „Touristen kommen eher nicht, vermehrt begrüßen wir Gäste neu angesiedelter Firmen in Monheim“, so Stakic.

Ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen, bestätigt M. Erol Birol, Geschäftsführer des Vier-Sterne-Hotels „Mondial“ an der Solinger Straße in Langenfeld, dass er mit dem Jahr 2016 zufrieden war. Auch das „Mondial“ profitiert von Messegästen, und auch dort gelten für die Messezeiten höhere Zimmerpreise.

Im feinen Romantik-Hotel Gravenberg erinnert sich die Sales-Managerin Stefanie Pawlowski, immerhin schon 18 Jahre im Haus, an 2016 als ein „gutes Jahr, aber es gibt noch Luft nach oben“. Einige der Business-Gäste verkürzten ihre Verweildauer. „Der Trend hält an.“ Vermehrt kämen Touristen, „die Köln und Düsseldorf besuchen aber lieber im Grünen als in der Großstadt logieren“. Wenn die Geschäftsleute am Wochenende fort sind, nutzen viele Gäste die Beauty-Farm und die Annehmlichkeiten des Vier-Sterne-Hauses.

Die Aussagen der Langenfelder und Monheimer Hoteliers spiegeln die Erkenntnisse der IHK Düsseldorf. „Die Auslastung ist bei mehr als zwei Drittel der Düsseldorfer Hotels und bei über der Hälfte der Häuser im Kreis Mettmann gestiegen“, so Bertold Reul, Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus bei der IHK Düsseldorf.

