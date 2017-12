Eine Übersicht der diesjährigen Weihnachtsmärkte im Langenfelder Stadtgebiet.

Langenfeld. Sechs Advents- und Weihnachtsmärkte können in Langenfeld ab morgen besucht werden, dazu empfiehlt sich ein Markt kurz hinter der Stadtgrenze.

Stadtmitte

Mitten in der City startet morgen um 11 Uhr das Budendorf mit dem Traditionsmotto „Weihnachten auf der Poststation“. Bis zum 30. Dezember wird das weihnachtliche Dörfchen auf dem Marktplatz betrieben. Um die von den Stadtwerken gesponserte, 250 Quadratmeter große Eislaufbahn und das nostalgische Karussell gruppieren sich sieben Imbiss- und Glühweinstände. Zum Start des Adventsgeschäfts betreiben am Samstag und Sonntag Langenfelder Vereine und Gruppen zehn zusätzliche Stände (jeweils 11 bis 20 Uhr) und öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Läden in der City.

Die Langenfeld-Lady-Lions kündigten eine Prickel-Bar mit Prosecco in verschiedenen Farben und Brause für den Nachwuchs an, dazu selbst hergestellte Pralinen. Der Erlös wird für wohltätige Zwecke verwendet. Das Langenfelder Partnerschaftskomitee bietet landestypische Getränke und Snacks aus Senlis (Frankreich), Gostynin (Polen), Ennis (Irland) und Montale (Italien) an. Dazu gibt es reichlich Informationsmaterial aus diesen Langenfelder Partnerstädten.

Immigrath

Ebenfalls am ersten Adventswochenende gibt es den Weihnachtszauber auf dem Bauernhof Aschenbroich, Kronprinzstraße 124. Geöffnet ist er am morgigen Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Organisationsteam der CDU Immigrath um den Vorsitzenden Bruno Kremer kündigt in der Scheune mehr als 30 Verkaufsstände, außerdem ein Kinderkarussell an. An beiden Tagen tragen auf der Bühne Gruppen der Jugendmusikschule Langenfeld und ein Quartett aus Russland Weihnachtslieder vor. Die Stände bieten laut Kremer ausschließlich selbstgemachte Waren an. Angekündigt sind Produkte vom Bauernhof, Käse, Taschen, Tee, Leuchtkugeln, Schmuck, Kinderkleidung und vieles mehr. Ein Glasbläser zeigt sein Können, und Kinder können bei ihm diese Handwerkskunst ausprobieren. Zur Stärkung gibt es Spanferkel, Thüringer Wurst, Flammkuchen, Kuchen und Waffeln, Winzerglühwein und Kakao sowie Bier und sonstige Kaltgetränke. Viele Bänke und Tische laden in der Scheune zum Verbleib ein. Die Buslinie 791 hält an der Haltestelle Feldhauser Weg und die 777 an der Nordstraße. Dann geht’s jeweils acht Minuten zu Fuß weiter.

Berghausen

Am Samstag, 9. Dezember (ab 15 Uhr), und Sonntag, 10. Dezember (ab 11 Uhr), öffnet auf dem Gelände Am Solperts Garten 9 der Berghausener Weihnachtsmarkt. Das vom CDU-Ortsverband wieder ins Leben gerufene und von den Berghausener Vereinen liebevoll gestaltete Budendörfchen bietet Krippen, weihnachtliche Geschenkartikel, Kunsthandwerk sowie reichlich Speisen und Getränke. Kinder dürfen sich auf den Nikolaus freuen, der mit seiner von zwei Mini-Shettys („Bercheser Rentiere“) gezogenen Kutsche vorfährt.