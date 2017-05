Hausbesitzer, die in den letzten Wochen Opfer eines Grafitti mit dem Tag "SGIO" geworden sind, sollen sich bei der Polizei melden.

Monheim. In den letzten Wochen waren an Hauswänden Graffitis mit dem gleichen Zeichen (Tag) in Langenfeld, Monheim und Hilden aufgetaucht. Nun haben zivile Beamte mehrere junge Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Graffiti-Sprayen erwischt. Sie waren gerade dabei, eine Pumpstation an der Straße Heilerberg zu besprühen.

Einer der Männer wollte zunächst flüchten, konnte aber von der Polizei noch in der selben Nacht gestellt werden. Die Graffiti-Sprayer wurden festgenommen.

Gegen alle Personen wurde eine Strafanzeige erstattet. Wenn die weiteren Ermittlungen gegen die jungen Männer ergeben, dass sie auch für die zahlreichen anderen Graffiti mit gleichem Tag in Hilden, Langenfeld und Monheim verantwortlich sind, müssen sie neben der Bestrafung durch ein Gericht auch mit Schadenersatzforderungen von mehreren tausend Euro der geschädigten Hausbesitzer rechnen, teilte die Polizei mit.

Hausbesitzer, die in den letzten Wochen Opfer eines Grafitti mit dem Tag "SGIO" geworden sind und diese Straftat noch nicht angezeigt haben, werden gebeten diesen Sachverhalt der Polizei Hilden unter der Telefonnummer 02103/998-6410 oder der Polizei Langenfeld unter der Telefonnummer 02173/288-6310 zu melden.

