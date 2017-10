Langenfeld. Die Langenfelder Gospelinitiative One Passion wartet an diesem Wochenende ein weiteres Mal mit einem internationalen Gesangsstar auf: Neben Esther Zanders, Sängerin, Songwriterin und Leiterin der drei One Passion Gospelchöre aus Langenfeld, konnte Laura Kjaergaard aus Dänemark für den Workshop engagiert werden, der von Freitag bis Sonntag in der Christengemeinde Langenfeld, Goerdelerweg 8 abgehalten wird.

Castingshow-Gewinnerin aus Dänemark gibt Gesangsunterricht

Kjaergaard hat die Castingshow „X-Faktor“ in Dänemark gewonnen und ist als Vocalcoach, Songwriterin, Chorleiterin und Solistin auch über die Grenzen Dänemarks hinaus gefragt. Das Damen-Power-Team wird mit den Teilnehmern selbst geschriebene, klassische und moderne Gospelsongs einstudieren und im Abschlusskonzert am Sonntag zusammen mit der Live Band auftreten.

Der Workshoptag im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen ist zum Hineinschnuppern gut geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Aber auch für erfahrene Sänger werde es genügend Anregungen und Herausforderungen geben, so die Veranstalter. Als besonderes Highlight hat sich das Praise&Dance-Konzert am Samstag als Mitmach- und Genießer-Konzert für Teilnehmende und Gäste etabliert. Das One Passion Ensemble wird mit den beiden Dozentinnen sowie einer Live-Band den Abend gestalten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Christengemeinde. Eintritt für Gäste: acht Euro.

Für Sonntagmorgen laden die beiden Sängerinnen zu einem offenen Singen für jedermann ein. Dieses findet von 9.30 bis 12 Uhr im Festsaal der LVR-Klinik, Kölner Straße 82 (alte B 8), statt. Das Abschlusskonzert des Workshops mit allen Teilnehmern und professioneller Gospelband geht am Sonntag, 18 Uhr, über die Bühne. Der Eintritt ist frei. elm