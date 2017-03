Frühlingsfest lockt mit vielfältigem Angebot

In diesem Jahr steht das Monheimer Stadtfest unter dem Motto „Landpartie“.

Monheim. Mit dem Begriff „Landpartie“ ist die Ausstellungsmeile überschrieben, die am Sonntag, 2. April, beim Frühlingsfest auf der Alten Schulstraße organisieren wird. „An den 50 Ständen werden Pflanzen, Gartenmöbel, Kunst, aber auch Delikatessen angeboten“, berichtet Citymanagerin Petra Mackenbrock. Neben einem Biergarten werde es auch ein Sylter Eiscafé geben.

Auf dem Centerbogen gibt es einen Gebrauchtfahrradmarkt

Der Rathausplatz wird ganz unter dem Diktat der Mode stehen. Zur Frühlingsmodenschau konnte man noch zwei neue Geschäfte gewinnen, das „FachZimmer“ und das Sanitätshaus Buchbender. Außerdem schickt ein Tattoo-Künstler Models auf den Laufsteg.

Sportlich und gesund soll es auf der Krischerstraße zugehen. 15 Vereine bieten Mitmachaktivitäten an. So präsentiert AktiVita einen Sinnespfad und der Segelclub lädt zum Trockensegeln ein. Auch die Jedermann-Tour des Biathlons auf Schalke wird dort wieder zu Gast sein. An vier Schieß-Ständen können sich die Monheimer an Biathlongewehren probieren, die – mit Laserschießtechnik ausgestattet – ein gefahrloses Schießen ermöglichen. Wer das echte Biathlon-Feeling möchte, sich also dem Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung stellen will, kann auf einem Trainingsgerät einen 400 Meter langen Skilanglauf simulieren und dann fünfmal auf Scheiben zielen. Anmelden kann man sich direkt am Stand der Biathlon-auf-Schalke-Tour.

Auf dem Centerbogen dreht sich am ersten Sonntag im April alles ums Rad. Unter anderem gibt es einen Gebrauchtfahrradmarkt von 11 bis 16 Uhr. Kulinarisch setzt die Stadt auf das Motto „Monheim kocht bunt“ – es gibt internationale Spezialitäten. Partner beim verkaufsoffenen Sonntag, von 13 bis 18 Uhr, ist der Treffpunkt Monheim.

