Frühlingserwachen in der Langenfelder Innenstadt

Am Wochenende ist in der City für jeden Geschmack etwas dabei.

Langenfeld. Blumen- und Dekoliebhaber, Flamenco- und Bayer -Fans, Radfahrer und Hausbauer – sie alle sollen auf ihre Kosten kommen beim „Frühlingserwachen“ am kommenden Wochenende in der Langenfelder City. Und auch für den Nachwuchs wird einiges geboten. So kommt am verkaufsoffenen Sonntag der Grüffelo, das beliebte Bilderbuch-Mausfreund-Monster, zu Besuch. Das ist los am ersten April-Wochenende in Langenfeld-Mitte.

Ostermarkt

In und vor der Stadthalle bieten dutzende Aussteller am Samstag und Sonntag Osterdeko und anderes Kunsthandwerk, aber auch Kulinarisches. „Von Murano-Glasschmuck und selbstgefertigten Seifen über Schals und Ledertaschen bis hin zu Gewürzölen und Würzsalzen ist vieles dabei“, sagt Dr. Barbara Aßmann vom Veranstalter CDU Langenfeld-Mitte. In einem Workshop können Interessierte Eier mit Perlennetzen basteln.

Frühlingsmarkt

In der Fußgängerzone sind ebenfalls zahlreiche Deko-, vor allem aber Blumenhändler vertreten. „Auf dem Marktplatz macht am Samstag außerdem der Bayer-Schwaadbus Station“, kündigt Marktveranstalter Georg Ott an. Fußballfans können Fragen rund um die Werkself loswerden.

Fahrradaktionstag

Für Sonntag, 11 bis 18 Uhr, bereiten der städtische Klimaschutzmanager Ronald Faller und sein Team unter anderem vor: eine Fahrradbörse, Beratung, eine Rallye und weitere Gewinnspiele. Beim ADFC können Interessierte ihr Fahrrad auf dem Marktplatz zum Diebstahlschutz codieren lassen.

Immobilientag

In der Hauptstelle der Sparkasse an der Solinger Straße beraten Experten am Sonntag zu Haus- und Wohnungskauf und Finanzierung.

Kinder

Für den Nachwuchs gibt es – neben besagtem Grüffelo – ein Karussell, Bungee-Trampolinspringen und Aquabälle. Auch Einzelhändler bereiten Aktionen vor. So lädt die Stadtgalerie zum Stofftaschen-Bemalen und Blumenpflanzen ein. Das Marktkarree präsentiert hunderte Ostereier, die Langenfelder Schüler bemalt haben. Zudem gibt es in der Mall ein Schätzspiel: Wie viele Eier stecken in einer Plastikröhre? Wer mit seinem Tipp der Wahrheit am nächsten kommt, gewinnt einen 100-Euro-Einkaufsgutschein.

Verkaufsoffener Sonntag

Die meisten Läden in der Innenstadt sowie die Baumärkte Hagebau und Toom haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Einzelhändler bieten besondere Aktionen. So unterhält im Marktkarree, wo bereits am Samstag „Pan und die Elfe“ flötend unterwegs sind, die Pantomimengruppe „Smarties“ die Besucher. In der Shoppingmitte unterwegs sind „Los Chicos“, auf südländische Rhythmen spezialisierte Straßenmusiker. „Das ist unser Beitrag zum Langenfelder Spanien-Jahr“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann.

Anzeige