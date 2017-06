Freiwillige sollen Freizeitprogramm für Kinder unterstützen.

Langenfeld. Die städtische Freiwilligenagentur sucht Helfer für die Ferienbetreuung in Langenfeld. Gefragt sind Ehrenamtler, die in den Sommerferien (17. Juli bis 29. August) an je fünf Tagen ein Kinderfreizeitprogramm unterstützen, indem sie ein Mittagessen für Nachwuchs und Betreuer kochen. „Zudem wird eine weibliche Betreuerin für eine Jugendgruppenfahrt in der ersten Ferienwoche gesucht“, sagt Stadtsprecher Andreas Voss.

Ein ganz anderes Betätigungsfeld eröffnet sich im Bereich der Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose. Dort gibt es ein Projekt zur sinnvollen Wieder- und Weiterverwendung von gespendeten Gegenständen. Diese müssen begutachtet, sortiert und der Weiterverwendung/Entsorgung zugeführt werden. „Hier werden Handwerker oder Lager- und Logistik-Erfahrene gesucht, die ihre Können und ihre Erfahrung weitergeben, indem sie die Langzeitarbeitslosen anleiten“, sagt Voss. Für dieses Umfeld würden auch „Bewerbungsunterstützer“ gebraucht, die den Langzeitarbeitslosen helfen, wieder Fuß in der Arbeitswelt zu fassen.

Naturliebhabern bietet es sich an, einmal wöchentlich nachmittags eine Schulklasse zusammen mit einer Dozentin bei Erkundungen der Umwelt zu begleiten.

Das Team eines Sozialladens wiederum freut sich über Freiwillige, die am Umgang mit Menschen und mit Lebensmitteln Freude haben. Zudem werden helfende Hände in einer sozialen Einrichtung gesucht, in der bedürftigen Menschen ein Mittagsessen erhalten. Die Freiwilligen sollten teamfähig sein und Freude am Kochen haben.

Infos montags, mittwochs und donnerstags, 10 bis 12 Uhr, und donnerstags, 15 bis 17 Uhr, in der Freiwilligenagentur Langenfeld im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, Zimmer 1.01, Tel. 02173 794-2140. gut

freiwilligenagentur@langenfeld.de.

