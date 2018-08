Unter anderem stehen „Mamma Mia 2“ und „Mission: Impossible – Fallout“ auf dem Plan.

Langenfeld. Gut zwei Wochen noch, dann starten im Freizeitpark Langfort die Seelichtspiele. „Wir rechnen je nach Wetter mit bis zu 300 Zuschauern“, sagt Georg Huff von der Langenfelder Schauplatz GmbH. Die Betreiber des örtlichen Rex-Kinos organisieren die fünf Filmabende im Freizeitpark.

„Wir haben bei der Auswahl versucht, uns von anderen Veranstaltungen dieser Art etwas zu unterscheiden“, sagt Huff. Da das Rex als Erstaufführungskino etabliert sei, können die Organisatoren auch schon die aktuellen Kassenschlager unter freiem Himmel aufführen. „Auch wenn hierzu bei manchem Verleiher etwas Überzeugungsarbeit notwendig war.“

Die Filme laufen auf einer neun mal fünf Meter großen Leinwand. Nach Angaben von Schauplatz-Mitarbeiterin Katja Früh wurde sie eigens für die Freiluftaufführungen angeschafft. Ein Sitzplatz kostet sieben (ermäßigt sechs) Euro. Wer sich ohne Stuhl auf der Wiese niederlässt, zahlt jeweils einen Euro weniger. Die Vorführungen starten an zwei verlängerten Wochenenden jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr. Zu sehen sind die folgenden Filme:

„Mamma Mia 2“

„Here we go again!“ (Donnerstag, 23. August) Unterlegt von Hits der Gruppe ABBA spielt die turbulente Liebeskomödie mit Erinnerungen an die wilden 1970er-Jahre auf der griechischen Insel Kalokairi. Unter anderem wirken Meryl Streep, Cher und Pierce Brosnan mit.

„Ant-Man and The Wasp“

(Freitag, 24. August) Die Marvel-Comic-Helden ziehen seit Jahren in die Kinos. Eine etwas unbekanntere Figur ist der Ant-Man. „Dieser Ameisenmann kann sich klein schrumpfen, um die Welt zu retten“, verrät Organisator Georg Huff.

„Hotel Transsilvanien 3 – ein Monsterurlaub“

(Samstag, 25. August) „Traditionell haben wir immer einen Film dabei, der sich vor allem an Kinder richtet“, sagt Huff. Diesmal sei es diese dritte Verfilmung der populären Hotel-Transsilvanien-Reihe.

„Liebe bringt alles ins Rollen“

(Freitag, 31. August) In dieser französischen Sommerkomödie geht es um einen Schwerenöter, für den Frauen nichts anderes als Trophäen sind. Unfreiwillig gerät er in eine Rolle, durch die er in einem Katz-und-Maus-Spiel ins Schwitzen gerät.

„Mission: Impossible – Fallout“

(Samstag, 1. September) und noch ein Weltretter: Die sechste unmögliche Mission von Hauptdarsteller Tom Cruise spielt unter anderem in Berlin, Paris, London und in den Fjorden Norwegens. Spektakuläre Verfolgungsjagden, erbitterte Kämpfe, waghalsige Sprünge vor imposanter Kulisse und natürlich die Mission-Impossible-typischen Maskentricks prägen diesen Actionfilm.