Langenfeld. Eine 62-jährige Frau hat sich bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Bergischen Landstraße in Richtung Hardt schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war in Höhe der Brücke Zum Spürklenberg mit ihrem BMW von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Die 62-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau zum Unfallzeitpunkt unter Medikamenten stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

An dem BMW entstand ein Totalschaden, außerdem wurden zwei Straßenschilder beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden etwa 10.000 Euro. red

