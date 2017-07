Langenfeld/Monheim. Die Feuerwehr kam mit dem Pumpen gar nicht mehr hinterher, so viele Langenfelder meldeten sich bei ihr wegen vollgelaufener Keller. „Zwischen 15.45 und 23 Uhr haben uns rund 400 Anrufe erreicht“, zog Feuerwehrchef Wolfram Polheim gestern die Bilanz des Unwetters vom Vortag mit Gewittern, Starkregen und Hagelschauern. Insgesamt zählte die Feuerwehr 58 Wasserschäden, bei denen sie selbst im Einsatz war. „Viele Betroffene haben sich auch selbst geholfen“, sagte Polheim.

„Die Schwerpunkte lagen in Richrath und in der Stadtmitte, besonders entlang der Solinger Straße.“

Wolfram Polheim, Feuerwehrchef

Neben Kellern waren auch einige Tiefgaragen betroffen, etwa an der Uhlandstraße. „Die Schwerpunkte lagen in Richrath und in der Stadtmitte, besonders entlang der Solinger Straße“, berichtet der Feuerwehrchef. An ihrem Immigrather Ende – in der vollgelaufenen Unterführung zur Hardt hin – soff ein Pkw ab. Wegen überfluteter Straßen war die Feuerwehr etwa auch am Martinushof in Richrath aktiv („ein verstopfter Gully“). In dem Ortsteil brannte zudem ein Trafohäuschen, ob wegen direkten Blitzeinschlags oder Überspannung, ist noch zu klären. An der Elberfelder Straße in Wiescheid beseitigte die Feuerwehr einen umgestürzten Baum.

„Menschen kamen gottlob nicht zu Schaden“, sagte Polheim. Seine Truppe war mit 75 Kräften im Einsatz, unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz und den Kollegen aus Monheim, die mit vier Fahrzeugen anrückten. Die Nachbarstadt wurde von Unwetterschäden verschont: „Hier hat es auch wie toll geblitzt, aber so richtig entleert haben sich die Wolken erst über Langenfeld“, sagte Torsten Schlender von der Monheimer Feuerwehr.

Für Volker Ritzmann, beim Langenfelder Tiefbauamt zuständig für die Kanalisation, zeigt das Unwetter, wie wichtig die 23 Regenrückhaltebecken in der Stadt und der Bau weiterer Anlagen sind. An der Sportanlage „Hinter den Gärten“ entsteht derzeit eine solche mit 40 mal 20 Meter großem Stahlbetonbecken und 2000 Kubikmeter Fassungsvermögen. „Das verringert die Gefahr überfluteter Keller in dem Bereich“, sagt Ritzmann. Im November soll das 1,2 Millionen-Euro-Projekt fertiggestellt sein. Ein weiteres Regenrückhaltebecken an den Locher Wiesen in Reusrath ist bereits in Planung.

Langenfeld investiert bis zu vier Millionen Euro pro Jahr in Kanäle

Insgesamt investiert die Stadt Langenfeld jährlich dreieinhalb bis vier Millionen Euro in ihr Entwässerungssystem. Das meiste davon ist für den Normalbürger unsichtbar, sagt Kämmerer Detlev Müller. 410 Kilometer ist das Kanalnetz lang, mit einem Durchmesser ab 30 Zentimetern bis zu einer Größe von über zwei Metern. „Es ist für Niederschlagsereignisse ausgelegt, die im statistischen Durchschnitt alle drei Jahre stattfinden. Bei selteneren Regenmengen, die darüber hinausgehen, ist es stellenweise überfordert“, erklärt der Fachmann.