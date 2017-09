Das Freibad wird voraussichtlich bis Ende September wochentags von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Montags ab 14 Uhr und am Wochenende von acht bis 20 Uhr. Nur wenn es plötzlich deutlich kälter wird, will Bock die Saison am 25. September beenden. Auch das Allwetterbad Mona Mare hat „in den Ferien durchaus Besucher verloren“, stellt die Monheimer Betriebsleiterin Sandra Groos fest. „Das Wetter war ab Juli nicht mehr so super.“ Dafür seien April bis Juni gut gewesen. „Da haben wir viele Gäste gewonnen.“

Das Wetter schlägt sich an der Wasserskianlage in Berghausen nur punktuell in der Bilanz nieder, weil das Hauptaugenmerk auf den Wakeboardern und Wasserskiläufern liegt. Und die kommen bis auf wenige Wochen im Winter das ganze Jahr über. Vornehmlich melden sich Gruppen aus Firmen, Hochzeitsgesellschaften und Schulklassen an. „Wir haben 500 Schulklassen im Jahr auf der Anlage“, freut sich Betreiber Johannes Sühs.

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres waren schon Mädchen und Jungen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums auf dem See. „Die gemeinsame Aktion stärkt die Klassengemeinschaft“, ist Sühs überzeugt. Der Restaurantbetrieb lief während der Sommermonate super. „Wir sind an den Abenden fast erschlagen worden.“ Dafür sei der Strand schlechter frequentiert gewesen als im Vorjahr. „Nur an wenigen Tage war alles voll.“ Bis zu 3000 Besucher zählt Sühs dann am Ufer. Davon habe es aber zu wenige gegeben. „Wir brauchen vier bis sechs schöne Wochenenden im Jahr.“ Deshalb lautet seine Bilanz für den Sommer: „Durchwachsen“.