Künstlerin Hélène Szumanski aus Monheims Partnerstadt gestaltete Werke für das Rathaus.

Monheim. Der Künstler habe sein Bild komponiert, heißt es manchmal. Bei Hélène Szumanski ist es wirklich so: Die Französin mit polnischen Wurzeln, die zur Europawoche im Monheimer Rathaus ausstellt, setzt Rythmen spontan in abstrakte Formen und Strukturen auf der Leinwand um. „Sie malt impulsiv, während sie Musik hört“, erklärt Helmut Welsch, selbst Künstler und Mitglied des Monheimer Freundeskreises Bourg-la-Reine.

„Überall auf der Welt würden sich die Aasgeier freuen, wenn wir Europäer scheiterten.“

Vincent Muller, Generalkonsul

Szumanski kommt aus Monheims Partnerstadt. Sie hat nicht nur schon einmal in Monheim ausgestellt – 2008 bei der „PartArt“ im Schelmenturm –, sondern unter anderem 2010 auch bei der Weltausstellung in Schanghai. Die Französin lässt Farben ineinander fließen, schabt sie stellenweise wieder weg, geht erneut ans Werk – dabei entstehen elegante Harmonien und auch kräftige Dissonanzen. „Nach eigener Aussage weiß sie nie im Voraus, was auf dem Bild erscheint“, sagt Künstlerkollege Welsch, der bei der Vernissage in ihr Werk einführte. Hélène Szumanski sei dann oft selbst überrascht über die Wirkung ihrer Malerei.

Im Beisein des Generalkonsuls wurde die Europawoche eröffnet

„Monde abstrait“ lautet der Titel der Schau. Im Obergeschoss des Rathauses sind bis zum kommenden Dienstag etwa 30 ihrer großformatigen Bilder zu sehen.

Offiziell eröffnet wurde die Europawoche tags darauf im Bürgerhaus Baumberg. Der Männerchor Baumberg intonierte Beethovens und Schillers „Ode an die Freude“ – Europas Hymne, die Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron bei seiner Amtseinführung vor dem Louvre spielen ließ. Das gefiel in Baumberg dem französischen Generalkonsul Vincent Muller: „Sie klingt nicht so martialisch wie die Marseillaise“, meinte der Elsässer. Auch auf den „Chor der Schmiedegesellen“ des Opern-Komponisten Albert Lortzing, den der Männerchor unter Einbezug eines Ambosses sang, nahm Muller ebenfalls Bezug, indem er an die „dramatische“ deutsch-französische Geschichte erinnerte: „Überall auf der Welt würden sich die Aasgeier freuen, wenn wir (Europäer) scheiterten.“

Bürgermeister Daniel Zimmermann dankte dem Veranstalter Europa-Union und ihrem Vorsitzenden Manfred Klein. Der wiederum begrüßte besonders euphorisch Monheims Ehrenbürgermeisterin Ingeborg Friebe (86), die in ihrer Kindheit noch erlebte, welchen Blutzoll die „Erbfeindschaft“ Deutschen und Franzosen abverlangte. Wie daraus Freundschaft wurde, erläuterte anschließend Guido Thiemeyer – mit Fotos von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle bis hin zu Angela Merkel und Francois Hollande.

