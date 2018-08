Derzeit ist trotz der anhaltenden Hitze kein Fischsterben in Sicht. Die Gewässer sind tief genug.

Monheim/Langenfeld. Dramatische Bilder von toten Fischen als Folge der andauernden Hitzewelle in Deutschland werden uns vor Ort wohl erspart bleiben. Auch wenn es noch länger heiß und trocken bleiben sollte. Das sagen Rainer Wemme vom Angelsportverein Petri Heil Richrath in Langenfeld und Marcel Schröder vom Angelsportverein Monbag-See in Monheim übereinstimmend. „Unsere beiden Seen sind zwölf und 18 Meter tief“, sagt Wemme, „die heizen sich so schnell nicht auf.“ Die derzeitige Wassertemperatur ist in Richrath Am Heinenbusch 22 bis 24 Grad und im Baggersee hinter dem Judenfriedhof 18 bis 20 Grad. Da sei noch genug Sauerstoff vorhanden für Barsch, Aal, Karpfen, Rotauge, Forelle und andere, versichert der Experte.

Der Monbag-See ist mit 64 Hektar und 23 Meter Tiefe der größte der hiesigen Baggerseen. „Der Feind unserer Fische ist nicht die Hitze, sondern der Kormoran“, sagt Marcel Schröder, Vorsitzender des ASV Monbag-See. Die Vögel sind stetig auf der Suche nach einem frischen Leckerbissen.

Wenngleich die Gefahr durch Hitze und Trockenheit noch weit weg scheint, haben die Sportangler die Wasserqualität permanent im Auge. „Wir nehmen regelmäßig alle zwei bis drei Monate Wasserproben und prüfen Sauerstoff und Bakteriengehalt. Außerdem schauen wir derzeit genau auf die Algenbildung“, sagt Wemme.

Wenn sich Blaualgen wegen steigender Wassertemperaturen zu sehr vermehren, beeinträchtigen sie die Wasserqualität und nehmen den Fischen den erforderlichen Sauerstoff weg. Doch dieses Problem taucht eher in Teichen auf, die nicht tiefer als sechs bis sieben Meter sind, sagt Wemme. Peter Schu, stellvertretender Geschäftsführer des Bergisch Rheinischen Wasserverbandes, gibt ebenfalls Entwarnung. „Im gesamten Kreis ist mir kein Fischsterben bekannt. Probleme gibt es nur in einem Teich in Heiligenhaus, der mit drei bis vier Metern sehr flach ist“, sagt er. „Unsere Kiesgruben sind aber alle tief genug.“

Problematisch wird es für die Wasserbewohner, wenn die Temperatur ihres Lebenselixiers über 26 Grad ansteigt. Dann bilden sich Blaualgen, die sterben ab und der Sauerstoffgehalt sinkt. Aber auch für diesen Fall wissen die Richrather Sportangler, was zu tun ist. „Dann müssen wir uns sogenannte Lüfter kaufen oder leihen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen“, sagt Wemme. So wird der See quasi künstlich beatmet, damit seine Bewohner überleben können.

Laut der Sportangler herrscht in hiesigen Gewässern eine üppige Artenvielfalt, die erhalten bleiben soll. Außer der oben genannten Arten tummelt sich noch Schleie, Rotfeder (ganzjährig geschützt), Brasse, Saibling, Hecht, Zander und Stör im kühlen Nass. Zum Teil vermehren sich die Fische selbst, zum Teil werden sie als Jung- oder Laichfische eingesetzt und wachsen dann heran. Dramatisch sieht es indes in allen kleineren Bächen – wie beispielsweise dem Galkhausener Bach - aus, sagt Schu. Die meisten sind seit Wochen komplett ausgetrocknet, was für viele kleinere Fische wie Stichlinge den Tod bedeutet.