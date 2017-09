Monheim denkt über Einkaufssonntag im Stadtteil nach.

Monheim. Sollten die Pläne der Landesregierung zu Einkaufssonntagen Gesetz werden, könnte Baumberg erstmals einen eigenen verkaufsoffenen Sonntag bekommen. Darüber wird laut Monheims Stadtsprecher Thomas Spekowius im Rathaus „nachgedacht“. Zugleich stellte die städtische Citymanagerin Isabel Port klar: „Für den Stadtteil Monheim ist kein weiterer verkaufsoffener Sonntag über die bisher vier Termine im Jahr hinaus geplant.“

Port korrigierte damit ein Missverständnis in der Berichterstattung von voriger Woche. Septemberfest und Altstadtfeste hatte sie nicht als Potential für weitere Sonntagsöffnungen genannt, sondern als Beispiele zugkräftiger Monheimer Feste überhaupt. Für 2018 hat die Citymanagerin wieder vier Sonntagsöffnungs-Genehmigungen auf den Weg gebracht – für das Frühlingsfest (15. April), Stadtfest (17. Juni), den Martins- (4. November) und den Weihnachtsmarkt (16. Dezember). In diesem Jahr gibt es in Monheim noch zwei Einkaufssonntage: am 5. November (Martinsmarkt) und am 17. Dezember (Weihnachtsmarkt).

Anlass für den ersten Baumberger Einkaufssonntag könnte laut Stadt das Hauptstraßenfest sein. Dafür müssten die Landespläne (jährlich maximal acht verkaufsoffene Sonntage pro Laden statt vier) aber erst einmal Gesetz werden – nach dem Willen der Landesregierung könnte es im nächsten Frühjahr soweit sein. gut