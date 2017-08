Auf drei Kilometer Länge wird der Galkhausener Bach bearbeitet. Das Gewässer soll ökologisch vielfältiger und gesünder werden.

Langenfeld. Andreas Gladbach arbeitet seit Ende Mai am Galkhausener Bach. Mit seinem Bagger mitten im Grünen verwandelt er drei Kilometer Fließgewässer in ein optimaleres Zuhause für Tiere und Pflanzen. So wie es die Europäische Wasserrahmen-Richtlinie vorschreibt. Andreas Gladbach ist Wasserbauer beim Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) und freut sich über seinen Job im Grünen. Auch wenn er als Solist am Bachufer nur wenige Menschen zu Gesicht bekommt.

„Wir müssen bei unseren vielen Zuständigkeiten und dem riesigen Gebiet immer wieder neue Prioritäten setzen.“

Frank Grittner

In der Vergangenheit hatten er und seine Kollegen schon den Burbach im Landschaftspark Fuhrkamp auf neue Wege geleitet. Damals allerdings mit mehr Publikum, das dort täglich spazieren geht.

Der Galkhausener Bach verändert derzeit sein gewohntes Bild eines geradlinig dahinplätschernden Gewässers. Zwischen Langenfelder Bachstraße und dem Garather Gehege i Düsseldorf wird er auf insgesamt 4,2 Kilometer Länge naturnah umgestaltet. BRW-Fachbereichsleiterin Kristin Wedmann: „An manchen Stellen nehmen wir Boden raus und flachen Uferbereiche ab.“

Nach dem jüngsten Starkregen wurde Gladbach mit seinem Bagger zu Aufräumarbeiten in anderen Regionen des BRW-Verbandsgebietes abkommandiert. „Dort wurde der Bagger mehr benötigt. Wir müssen bei unseren vielen Zuständigkeiten und dem riesigen Gebiet immer wieder neue Prioritäten setzen“, sagt BRW-Betriebsleiter Frank Grittner. In Kürze sollen die Arbeiten auf dem drei Kilometer langen Langenfelder Abschnitt wieder aufgenommen werden. Wohl ab Oktober sei dann der Düsseldorfer Abschnitt des 115 000 Euro-Projekts an der Reihe. Seit vielen Jahren lenkt der Verband die hiesigen Bäche in neue naturfreundlichere Bahnen. Nun hat die EU festgelegt, dass größere Gewässer mit einem Einzugsgebiet von über zehn Quadratkilometern gezielt in Angriff genommen werden, um den ökologischen Zustand weiter zu verbessern.

Stellenweise werden laut Grittner am Rande Baumstümpfe und Wurzeln eingebaut. „Totholz dieser Art trägt dazu bei, dass sich dort neues Leben entwickelt.“

„Totholz dieser Art trägt dazu bei, dass sich dort neues Leben entwickelt.“

Frank Grittner, BRW-Betriebsleiter

Es sei Nahrungsmittel für Kleinstlebewesen, die es zerkleinern und wiederum selber von Fischen und Amphibien vertilgt werden. Eine Niedrigwasserrinne, Hindernisse und abgeflachte Uferbereiche sorgen für unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und genügend Hochwasserfläche.

Nicht jedem Spaziergänger gefällt das neue Ufer am Galkhausener Bach. Etwa, weil es den alten Trampelpfad durch die Natur nicht mehr gibt, der bei Hundebesitzern beliebt war. Das ist auch so gewollt. „Es gibt fast überall oberhalb parallel zum Bachufer verlaufende Wege“, sagt Grittner. „Wenn jemandem da am Wasser etwas passiert, ist der BRW regresspflichtig.“ Einige Stellen sollen zumindest den Blick auf die Natur am Wasser möglich machen.

