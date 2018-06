Viele genossen den 70. Stadtgeburtstag im Freizeitpark Langfort mit Imbiss und Programm.

Langenfeld. Bei einem großen Picknick im Freizeitpark Langfort haben Langenfelder den 70. Geburtstag ihrer Stadt gefeiert. Das sommerliche Wetter lockte zahlreiche Bürger auf die Wiese. In gemütlicher Atmosphäre plauderten sie miteinander von Picknickdecke zu Picknickdecke und erlebten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm unter freien Himmel. Es war ein toller Anblick, der sich da den eintretenden Besuchern am frühen Samstagnachmittag eröffnete: Während Orchestermusik von der Bühne aus ins Ohr drang, schweifte das Auge über das saftig-grüne Wiesenmeer der Anlage, auf der sich kleine Erholungsinseln mit Sonnenschirmen und Picknick-Decken verteilten.

Manche sind erstaunt, wie viele junge Leute dabei sind

Ausgelassen und freudestrahlend blickten sich die Inselbesucher um und schwärmten: „Das ist doch wunderschön“, meinte etwa Rita Müller (62), die zugab, mit ihrem Ehemann Christian zum ersten Mal für ein Picknick im Park zu sein. „Ich bin erstaunt darüber, wie viele junge Langenfelder dabei sind, wie friedlich alle unter den Sonnenschirmen sitzen und einfach den Tag genießen. Es ist wirklich toll organisiert.“

Auch Kurzentschlossene oder Spontanbesucher, die nichts mitgebracht hatten, konnten sich im Park eine Picknick-Decke ausleihen oder erwerben und mit Speisen und Getränken eindecken. Auch Christian Müller gefiel das gemütliche Ambiente in Langfort, das ihn an seine zweite Heimat Frankreich erinnerte. Das Paar hatte es sich auf der Wiese gemütlich gemacht, mit einem kleinen Holzklapptisch auf dem ein Stück französische Salami, Baguette und Käse zum Verzehr bereitlagen. Auch gekühlten Weißwein hatten sie sich mitgebracht, den sie aus ihren Weingläsern nippten. „So kommt hier tatsächlich französisches Lebensgefühl auf.“ Während auf der Bühne die Ensembles wechselten und die Stadtmusikanten für das Concerto Langenfeld Platz machten, stießen einige Meter weiter die Schwestern und Cousinen der Familie Breuer mit spritzigen Getränken auf den Geburtstag der Stadt an. „Wir sind in dieser Parkanlage eigentlich groß geworden“, erzählte Sarah Breuer. Mit den Kindern und der Familie sei die 30-Jährige regelmäßig im Freizeitpark Langfort.

Doch so schön wie an diesem Nachmittag, mit so vielen gut gelaunten Besuchern, sei es eher selten. „Die Atmosphäre ist einfach toll“, bestätigte Schwester Nadine Breuer (33). Mit der Familie den Tag im Freien zu verbringen tue einfach gut. „Und für die Kinder gibt es auch noch gratis Zuckerwatte“, freute sich Tanja Heinrichs (35). Während die Kinder also an der rosa Watte naschten, auf der Wiese mit dem Ball spielten oder sich in den verschiedenen Hüpfburgen austobten, genossen die Besucher die Gemeinschaft, lauschten der Musik, die während der vergangenen 70 Jahre Stadtgeschichte aufgekommen war, oder schauten sich an den Ständen einiger anwesender Vereine um, wie die Fahrzeugausstellung der Oldtimerfreunde, und erfreute sich schlichtweg an der Schönheit ihrer noch wahrlich jungen Stadt.