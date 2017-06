Am Donnerstag findet die letzte Entlassfeier der Hauptschule statt. Dann ist das Ende der Einrichtung besiegelt.

Langenfeld. Etliche Kisten sind bereits gepackt, das Abschiedsfest am Donnerstag ist vorbereitet, bei den verbliebenen sechs Lehrkräften ist ein Hauch Wehmut zu spüren. Nur noch wenige Tage existiert die Käthe-Kollwitz-Schule an ihrem letzten Standort Am Hang, dem Gebäude der früheren Pestalozzi-Schule. Die räumlich angrenzende Felix-Metzmacher-Schule wird noch bis zum Sommer 2018 überleben, dann ist die Schulform Hauptschule in Langenfeld ganz und gar Geschichte.

Seit 2012 gab es keine Eingangsklassen mehr

Im November 2011 beschloss der Schulausschuss, die Kollwitz-Schule „schrittweise aufzulösen“. Somit bildete die ursprünglich am Fahler Weg gelegene Hauptschule ab Sommer 2012 keine Eingangsklassen mehr. Bereits 1988 war als Folge der nachlassenden Hauptschul-Nachfrage die Zusammenlegung der Wilhelm-Würz-Schule mit der Käthe-Kollwitz-Schule erfolgt.

Die letzten Jahre der Kollwitz-Schule waren nicht einfach: starke personelle Fluktuation bei Leitung und Lehrkräften, dazu räumliche Veränderungen bis zur Standortverlagerung und die Herausforderung, der immer kleiner werdenden Schülerzahlen immer noch ein komplettes Unterrichtsprogramm anzubieten.

Barbara Mulde und Thomas Geißler bilden seit zwei Jahren das Schulleitungsteam. Schulleiter ist seit Sommer 2015 Rolf Schlierkamp, Direktor der Metzmacher-Schule. „Mit dem tatsächlichen Auslaufen der letzten Hauptschulen wird sich die Schullandschaft spürbar verändern“, ahnt Schlierkamp. Es bleibe abzuwarten, wo das „Hauptschul-Klientel“ künftig Platz findet. „Die Hauptschulen verfügten über konzeptionelle Erfahrungen mit diesen jungen Menschen – Erfahrungen, die mit der Schließung verloren gehen“, sagt Schlierkamp. Als Beispiele nennt er Modelle wie die Zusammenarbeit mit dem Lionsclub bei der Berufsvorbereitung oder Strategien zur Streitschlichtung. Die Kollwitz-Schule wurde bei der letzten Qualitätsprüfung 2009 noch als beste Hauptschule des Kreises benotet.

Alle sechs Lehrkräfte sind bereits jetzt auch an andere Schulen abgeordnet und dort tätig. Mulde und Geißler wechseln zur Metzmacher-Schule, deren letzte 10. Klasse in die leer werdenden Räume Am Hang umzieht. Rektor Schlierkamp wechselt nach Haan, bleibt aber auch für die Metzmacher-Schule verantwortlich. „Die relative Abgeschiedenheit der Schule und die geringe Schülerzahl – rund 50 – erlauben, dass jeder Schüler besondere Aufmerksamkeit erfährt“, nennt Mulde Vorteile der Situation zuletzt: „Es gibt gemeinsame Aktionen wie Pizzabacken oder ein monatliches Frühstück“. Geißler bedauert, dass keine andere Schule sich in der Lage sah, die jahrelang von der Kollwitz-Schule veranstaltete Fußball-Stadtmeisterschaft zu organisieren.

