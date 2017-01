Die Damensitzungen waren erst der Anfang

In der vollbesetzten Stadthalle boten die Mädels vom RKV ein tolles Programm. Und der Saalkarneval wartet mit noch mehr Höhepunkten auf.

Langenfeld. Die Herren im Langenfelder Karneval wissen, was sich gehört: Sie lassen den Damen(sitzungen) den Vortritt. Nach den Mädels vom RKV waren jetzt die der KG Prinzengarde dran – die Herrensitzungen folgen noch. Und auch Prinz Klaus IV. kam bei der Prinzengarde-Sitzung als Nachhut in die Stadthalle. Während seine Prinzessin Elke I. mit Gefolge bereits eingezogen war, verdingte sich der Prinz noch mit zwei Adjutanten als „Eisverkäufer“. Seiner Popularität tat dies aber keinen Abbruch, im Gegenteil: Der Prinz heimste Bützchen um Bützchen ein.

Auch die Kostüme der Gäste waren eine Augenweide

Die Kostüme in der vollbesetzten Stadthalle waren eine Augenweide, darunter der Schmetterlings-Elferrat mit dem schlagfertigen Präsidenten Hans Werner Jansen. Mit Musik, Tanz und/oder Gesang unterhielten die Bürgergarde Blau-Gold, die Gruppe „Die Cöllner“, die „Palm Beach Girls“, „Miljö“ und „Kalauer“ aus Köln und zum Abschluss die Tanzgruppe der Großen Hildener Karnevalsgesellschaft mit ihrem „Schwarzlichttanz“. Auch Büttenredner Christian Pape hatte mit seinen Dönekes für Stimmung gesorgt.

Und so geht es weiter beim Langenfelder Saalkarneval:

Am kommenden Freitag, 3. Februar, feiern Prinzengarde und Richrather Karnevals-Verein Schwarz-Weiß (RKV) ihre Gemeinschaftsprunksitzung in der Schützenhalle Richrath, Kaiserstraße 60. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. Angekündigt sind unter anderen die Fidelen Kölsche, die Rezag Husaren, Willi & Ernst, De Erdnuss und die Musikgruppen „Echte Fründe“ und „Rabaue“. Karten gibt’s bei Stephan Klose, Telefon 02173/ 2691937 oder 209444.

Bereits ausverkauft ist die Herrensitzung der Postalia am Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr. „Die Herrensitzung war bisher unser Schwerenöter, jetzt ist sie plötzlich populär“, freut sich Gisela Roeder, Sprecherin des Heimatvereins. Als Glanzlichter nennt sie unter anderen Manni den Rocker, die Rheinmatrosen, de Stroßeräuber, ne Knallkopp und die United Dancers .

Noch wenige Restkarten gibt es für die Mädchensitzung der Postalia am Samstag, 11. Februar, im Carl-Becker-Saal, Hitdorfer Straße 10 a. Einlass ist um 14.30 Uhr, Beginn um 15.40 Uhr. Mit dabei sind die Redner Christian Pape, Peter Kerscher, und Mr. Feinripp, die Musikgruppen Hätzblatt, De Ruse und Echte Fründe sowie die Garden Kin Wiever und Colonia Ahoj. Karten für 26 Euro gibt’s unter Telefon 02173/13108 oder per E-Mail an:

gisela.roeder@web.de

Die IG Berches feiert am Samstag, 18. Februar, ab 18.11 Uhr eine große Kostümparty im Festzelt auf dem Parkplatz des SSV-Berghausen, Baumberger Straße. Eintritt: 9,99 Euro. Karten gibt es im Bercheser Büdchen oder im SSV-Heim.

Die RKV-Herrensitzung ist am Sonntag, 19. Februar. Einlass in die Richrather Schützenhalle, Kaiserstraße 60, ist um 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr. Für 33 Euro Eintritt wird unter anderem das geboten: Bürgergarde Blau-Gold, Martin Schops, Ne kölsche Schutzmann, Blom un Blömcher, Fauth Dance Company, Cölln Girls und Swingin Fanfares. Weitere Infos unter:

www.richrather-karneval.de

Karten gibt es auch schon für die Zochparty der Postalia am Karnevalssamstag, 25. Februar, 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr). Bestellung unter Telefon 02173/13108 oder per E-Mail an gisela.roeder@web.de.

Wer bei der After-Lichterzug-Party am Karnevalssonntag, 26. Februar, auf dem Reusrather Platz mitfeten will, der sollte sich sputen. „Die Kartenvorräte gehen zur Neige“, sagt Andreas Buchheim vom Rüsrother Carnevals Comitee. Die Festzeltparty nach dem Lichterzug (Start: 18.33 Uhr) wird von DJ’s beschallt. Es gibt einen Chill-Out-Bereich und eine Sektbar. Eintritt ab 18 Jahren. Karten (15 Euro) bei LottoPost im Reusrather Rewe, bei Fortuna Wintergarten, im Vereinslokal Raphas, im Versicherungsmaklerbüro Venten (Solinger Straße) sowie bei Brautmoden Derks am Rathaus.

