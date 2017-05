Der Sonderservice soll die Monheimer Altstadt besser an die Stadtmitte anbinden. Eine Nachfrage ist bisher laut BSM aber kaum feststellbar.

Monheim/Langenfeld. Das Angebot ist prima – aber es wird nicht genutzt. Seit Anfang des Jahres gibt es in Monheim den Taxi-Bus (die Linie 794 T), der Menschen von der Altstadt aus in die Stadtmitte zum Arzt oder zum Einkaufen sowie zum Busbahnhof bringen soll. Für eine normale Buslinie lohnt sich die Tour mangels Fahrgästen nicht. Deshalb bieten die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) in Kooperation mit einem Taxiunternehmen diesen Sonderservice an.

Auch das Langenfelder AST wird selten nachgefragt

Nutzen kann man den Taxi-Bus mit dem normalen Zeitticket des VRR oder VRS, sofern es Monheim einschließt. Wer kein Ticket hat, kann es für 2,80 Euro im Taxi selbst lösen und sogar am Busbahnhof mit dem gleichen Ticket bis Düsseldorf-Süd (Eller) oder bis Langenfeld fahren.

„Bisher ist eine Nachfrage kaum feststellbar“, sagt Detlef Hövermann, Chef der BSM. „Aber Änderungen im Öffentlichen Personennahverkehr brauchen immer ihre Zeit, da kann man erst nach einem Jahr etwas sagen“, erklärt er. Man wolle jetzt in Sachen Information noch einmal etwas nachlegen, damit der Taxi-Bus bekannter wird.

Die Anregung zu dem Service kam offenbar nicht aus Reihen der Altstadtanwohner selbst, sondern fußt auf einem Gutachten zum Personennahverkehr für den gesamten Kreis. „Da ist man zu dem Schluss gekommen, dass die Monheimer Altstadt besser angebunden sein könnte“, sagt Hövermann. Diese Lücke soll der Taxi-Bus schließen.

Ähnlich wenig frequentiert ist auch das Anruf-Sammel-Taxi (AST) – die Linie 237 – in Langenfeld, obwohl es dieses schon seit Jahren gibt. Auf Anruf soll das AST Mehlbrucher in die Stadtmitte bringen, weil von dort aus nur ein Bus zweimal am Tag fährt. Und das ist der Schulbus, der 232er. In dem südlichen Stadtteil gibt es weder Geschäfte noch Ärzte. Doch auch dort nutzen maximal zwei Bürger am Tag den Sonderservice.

Anwohner Siegfried Weides weiß, warum das so ist. „Das ist doch viel zu teuer. Wenn wir zu zweit in die Stadt fahren, kostet uns das 15,60 Euro hin und zurück. Dafür kann ich schon ganz normal Taxi fahren“, sagt er. Wolle man dann noch weiter fahren, beispielsweise nach Düsseldorf oder Opladen, komme der normale Ticketpreis oben drauf. Außerdem habe er gehört, das Anruf-Sammel-Taxi sei nicht sehr zuverlässig und komme nicht immer, wenn man es rufe.