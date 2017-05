Auch das Standesamt wurde im Zuge des Rathausumbaus umgestaltet.

Monheim. Der erste Eindruck. Der ist ja bekanntlich wichtig. Im neuen Bürgerbüro ist der so: hell, groß, freundlich. Ab Montag beginnt hier der Betrieb. Wer zum Beispiel einen neuen Ausweis braucht oder sich ummelden möchte, der ist dann hier richtig.

Über den Rathaus-Vorplatz geht’s durch eine große Glasschiebetür in die Empfangshalle. Wer einen Automaten sucht, um eine Nummer zu ziehen, sucht vergeblich. Den gibt’s nämlich nicht mehr. Stattdessen gibt es einen Empfang.

Die Öffnungszeiten werden ausgeweitet

„Wenn die Leute kommen, haben sie ja oft erst mal einen Kloß im Hals“, sagt Monheims Personalchef Martin Frömmer, der im Team am Konzept mitgearbeitet hat. Warum ist das so? Weil sie sich Dinge fragen wie: Wo muss ich hin? Habe ich alles dabei? Wie lange muss ich jetzt hier warten? Und genau für solche Fragen gibt es künftig den Mitarbeiter am Empfang.

Das ist aber nicht die einzige Änderung, die es mit dem Umzug ins neue Bürgerbüro gibt. Da ist zum Beispiel auch ein Automat, der gratis Passbilder knipst und dann an die Rechner der Mitarbeiter weiterleitet, und auch neu sind die Öffnungszeiten. Die hat die Stadt nämlich verdoppelt – und kommt jetzt auf 57 Stunden in der Woche. Frömmer hat sich durch die Internetseiten anderer Städte geklickt und recherchiert. Er sagt: „Das ist so einmalig in Deutschland.“ Am nächsten dran sei Leipzig mit 48 Stunden. Wartezeiten soll es künftig bald so gut wie gar nicht mehr geben, sagt Frömmer. Neu ist unter anderem eine Kinder-Spielecke. Dort plätschert der Rhein an einer Miniaturausgabe des Schelmenturms vorbei, während die kleinen Rathausgäste ihre Füße direkt im „Wasser“ baumeln lassen können.

Der Rathausumbau, zu dem auch das neue Bürgerbüro gehört, kostet insgesamt 1,5 Millionen Euro. Der Umbau des Bürgerbüros dauerte neun Monate.

