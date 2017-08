Ab sofort werden die Benachrichtigungen für die Wahl versandt.

Langenfeld. In den orangefarbenen Trägern auf dem Rathausflur steckt eine Menge Arbeit. Gut einen Monat vor der Bundestagswahl am 24. September stapeln sich die Plastikkästen mit den adressierten Benachrichtigungen in die Höhe. Von heute an werden sie bis 3. September an die 45 476 wahlberechtigten Langenfelder rausgeschickt, sagt Frank Kölzer. „Deren Zahl ist im Vergleich zur Bundestagswahl vor vier Jahren gestiegen. Damals waren es 44 975“, sagt der Wahlamtsleiter, als er gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Sabrina Meyer den Stand der Vorbereitungen erläutert.

Wer seine Benachrichtigung erhalten hat und schnellstmöglich seine Erst- und Zweitstimme abgeben möchte, kann sich gleich auf den Weg ins Rathaus machen. „Ab sofort ist das Wahlamt in der dritten Etage geöffnet“, sagt Meyer. „Wer möchte, kann direkt dort seine Stimme in einer der drei Wahlkabinen abgeben.“ Oder er stellt dort persönlich den Briefwahlantrag, was aber auch schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail sowie über ein Online-Formular möglich ist.

„Wer seine beiden Stimmen per Briefwahl abgeben möchte, muss diese dann rechtzeitig wegschicken und sollte dies nicht erst auf den letzten Drücker tun“, sagt Kölzer aus gutem Grund. Denn bei der jüngsten Landtagswahl im Mai seien etwa 60 auf dem Postweg ans Rathaus gesendete Stimmzettel erst nach der Auszählung eingegangen. „Die konnten natürlich nicht mehr berücksichtigt werden.“ Wer seinen Umschlag mit dem Stimmzettel direkt selber zum Rathaus bringen möchte, sollte ihn in den Hausbriefkasten vor dem Haupteingang oder in die Wahlurne in der dritten Etage einwerfen.

Mit Blick auf die hohe Beteiligung an der Landtagswahl im Mai erwartet Kölzer, „dass die bei der Bundestagswahl vor vier Jahren in Langenfeld verzeichnete Beteiligung von 76,6 Prozent auf mehr als 80 Prozent gesteigert werden dürfte“. Auch bei der Zahl der Briefwähler rechne er im Vergleich zu etwa 11 000 vor vier Jahren mit einem Zuwachs.

Sechs Kandidaten bewerben sich für das Direktmandat

Folgende Kandidaten bewerben sich ums Direktmandat im Wahlkreis 104 (Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim): Michaela Noll aus Haan (CDU), Jens Niklaus aus Haan (SPD), Jörn Leunert aus Mettmann (Grüne), Dieter Karzig aus Langenfeld (Linke), Martina Reuter aus Hilden (FDP) sowie Martin E. Renner aus Haan (AfD).

Öffnungszeiten Wahlamt: Montag bis Mittwoch 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 19 Uhr, Freitag 7.30 bis 12 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr; 22. September 7.30 bis 18 Uhr, 23. September 8 bis 13 Uhr, 24. September ab 8 Uhr bis Wahlende.

Anzeige