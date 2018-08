Bio-Verkäufer klagt über Leerstände in der Innenstadt.

Langenfeld. In der Langenfelder City häufen sich aktuell Leerstände. Obst- und Gemüse Händler Sven Lucht, Inhaber des Bioladens „Rheinkiesel“ an der Solinger Straße, hat sich über Versäumnisse der Stadtverantwortlichen in dieser Angelegenheit beschwert. Bürgermeister Frank Schneider hat sich nun einem Schreiben gegen die Vorwürfe gewehrt. Schneider weist die Kritik von Lucht zurück, das Rathaus lasse den inhabergeführten Einzelhandel hängen und habe durch die Abschaffung der gebührenfreien ersten Stunde in allen Parkhäusern für viele Läden einen Sargnagel eingeschlagen.

Nach der Ansicht von Bürgermeister Schneider gehen Luchts Aussagen „völlig an der Realität vorbei“. Das gebührenfreie Parken sei von Anfang an als Anschubfinanzierung für die ums Jahr 2000 neu gestaltete City gedacht gewesen. Der Wegfall der zuletzt mit jährlich fast 700 000 Euro bezuschussten Gratisstunde sei „bei den meisten Händlern und erst recht bei den Kunden“ längst kein Thema mehr. Der Umstieg auf 50 Cent pro Stunde habe nachweislich für keine „ernsthaft spürbaren Umsatzeinbrüche beim Langenfelder Einzelhandel gesorgt“, so Schneider. Weil der Einzelhandel eine Kostenbeteiligung ablehnte, habe das Rathaus im Sinne der Kunden den so genannten Stadtschlüssel entwickelt, der bei Einkäufen Parkgebühren vergünstigt.

Insbesondere hält der Bürgermeister Lucht vor, dass dieser als Ortssprecher des Rheinischen Einzelhandelsverbands öffentlich Kritik geübt habe. „Das stimmt nicht“, betonte Lucht. „Ich habe mich als Händler geäußert und habe nach fast 20 Jahren als Ladeninhaber an der Solinger Straße genügend Erfahrung und Kompetenz, dies zu tun.“

Nach eigenem Bekunden hört der Sprecher der Händlergemeinschaft Solinger Straße von anderen Ladeninhabern immer wieder, dass sie unzufrieden seien.

Ausgaben und Initiativen zur Stärkung der Innenstadt

Schneider verweist indes auf etliche städtische Ausgaben und Initiativen zur Stärkung der Innenstadt. Neben der Initiative „Future City“ für Digitalisierung der Geschäfte gehöre dazu auch die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes und der Solinger Straße zwischen Rathaus und Fußgängerzone im kommenden Jahr.

Die letztgenannten Vorhaben lobt auch Lucht. Zugleich widerspricht der Händler dem Vorwurf Schneiders, der ihm bezüglich der Future-City-Initiative eine Verweigerungshaltung vorgeworfen hatte „Ich mache dann mit, wenn es in meine Abläufe passt“.