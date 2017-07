In dem Auto schliefen zwei Männer. Sie blieben unverletzt. Stadt setzt Belohnung aus.

Langenfeld. Die Serie von Brandstiftungen in Langenfeld reißt nicht ab – und dieses Mal setzten die Täter Menschenleben aufs Spiel. Am frühen Montagmorgen wurde laut Polizei am Tönnesbrucher Feld ein Wohnmobil in Flammen gesetzt, in dem zwei Männer übernachteten. Der 51-jährige Eigentümer aus Seevetal und ein 52-jähriger Bekannter wurden gegen 2.40 Uhr durch das Knistern des Feuers geweckt. Als sie nachguckten, stellten sie fest, dass Teile der Außenfläche des Wohnmobils brannten. Sie löschten unverzüglich mit einem Feuerlöscher. Beide Männer blieben unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Der Brand reiht sich in eine Serie ein, die in den vergangenen Tagen in Langenfeld Aufsehen erregte. In der Nacht auf Freitag hatten Unbekannte die Tribüne des Stadions an der Jahnstraße in Brand gesteckt. Dafür hatten die Täter Autoreifen und Sportgeräte auf die Tribüne geschleppt und diese dort angezündet. Der Schaden wird mit 30 000 Euro angegeben. Ein Sachverständiger untersucht zurzeit das Ausmaß des Schadens. „Wir hoffen, dass die Tribüne nicht komplett abgerissen werden muss“, sagte Bürgermeister Frank Schneider: „Wir setzen eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.“

Am Sonntag gegen 9.20 Uhr zündete jemand eine Einkaufswagen-Überdachung am Real-Supermarkt an der Rheindorfer Straße an. Schaden: mindestens 2500 Euro. Am vergangenen Donnerstag war an zwei Lastwagen auf dem Gelände einer Firma am Max-Planck-Ring Feuer gelegt worden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173/288-6310 entgegen. elm/mei

