Langenfeld. Bei einem Brand in einem Altenheim in Langenfeld hat ein 77-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Im Zimmer des Mannes sei am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Der Mann musste mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Zudem bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung. Weitere Bewohner des Heims wurden von der Feuerwehr zunächst in Sicherheit gebracht, konnten aber in ihre Zimmer zurückkehren, nachdem der Brand gelöscht war.

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass das Feuer im Schlafzimmer der Wohnung des 77-Jährigen ausgebrochen war. Ursache war höchstwahrscheinlich eine Kerze oder eine Zigarette. Der Gesamtschaden am Gebäude beträgt etwa 30 000 Euro. dpa

